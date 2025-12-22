Cristiano Ronaldo, por fin, festejó un título de Al Nassr en Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo aguarda por el reinicio de la Saudi Pro League 2025-26, su máximo objetivo en esta temporada con Al Nassr. Luego de que la liga de Arabia Saudita tuvo un parón debido a la Copa Árabe de la FIFA, el ‘Bicho’ espera con ansias el regreso con su equipo buscando ese título que tanto anhela.

Publicidad

Publicidad

Al Nassr debe jugar por la AFC Champions League Two 2025-26 ante Al Zawraa SC. Se espera que Cristiano Ronaldo no participe en dicho encuentro y regrese recién para el partido ante Al Okhdood Club por la Saudi Pro League el próximo sábado 27 de diciembre. Cabe recordar que en su último partido oficial clavó un golazo de chalaca ante Al Khaleej (4-1).

Mientras aguarda por su vuelta al certamen local, CR7 tuvo motivos de festejo por un éxito de parte de su propio club. Si bien todavía no celebró títulos oficiales con su propio equipo, sí lo hizo con el equipo femenino.

Publicidad

Publicidad

Cristiano Ronaldo festejó un título del equipo femenino de Al Nassr

Si bien el parón de la Saudi Pro League impidió que Cristiano Ronaldo continúe con su temporada, el equipo femenino de Al Nassr sí tuvo actividad durante los últimos días. Y es que fue parte de una copa local que lo tuvo como ganador.

El conjunto azul y amarillo de Riad ganó la Women’s Premier Challenge Cup. Le ganó la final al Al Ahli por 2-0 y gritó campeón. Esto fue motivo de celebración para CR7, quien lo demostró en sus redes sociales oficiales.

ver también Después de confirmarse que enfrentará a Colombia en el Mundial 2026, así fue el primer gol de Cristiano Ronaldo con Al Nassr

En su cuenta de X (Twitter), el portugués reaccionó al título de Al Nassr con unos emojis de aplausos para el equipo femenino. Hubo respuesta de la cuenta oficial del club. “¡Su continuo apoyo significa mucho para nosotros! Gracias por llevarnos al límite, leyenda”, afirmaron.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Cabe recordar que Cristiano Ronaldo no tiene títulos oficiales de FIFA con Al Nassr. Su único festejo fue la Copa de Campeones Árabe 2023 donde le ganó la final a Al Hilal por 2-1 y marcó los dos tantos para el título. Dicho certamen no es reconocido por el máximo organismo del fútbol mundial, sino que está organizado por la Unión de Asociaciones de Fútbol Árabes. Precisamente, la edición 2023 fue la última que se jugó.

Publicidad

Publicidad

Los detalles del regreso de Cristiano Ronaldo con Al Nassr

Cristiano Ronaldo aguarda por el partido ante Al Okhdood Club por la Saudi Pro League 2025-26. El ‘Bicho’ anhela ese título tan deseado desde su llegada al club. Actualmente, Al Nassr es líder absoluto con 27 puntos por sus nueve victorias en los nueve partidos disputados hasta el momento. El club de Riad le lleva una ventaja de cuatro puntos a Al Hilal, escolta con 23 unidades.

El duelo ante Al Okhdood será el primero de una larga seguidilla de partidos para CR7 y compañía. Serán nueve partidos desde éste hasta fines de enero, todos correspondientes a la Saudi Pro League. Entre estos encuentros, se destacan los duelos ante Al Ahli (viernes 2 de enero), ante Al Qadisiya (jueves 8 de enero) y ante Al Hilal (lunes 12 de enero).

Datos claves

Cristiano Ronaldo regresa con Al Nassr ante Al Okhdood el sábado 27 de diciembre.

regresa con Al Nassr ante Al Okhdood el sábado 27 de diciembre. Women’s Premier Challenge Cup ganada por Al Nassr femenino tras vencer 2-0 al Al Ahli.

ganada por Al Nassr femenino tras vencer 2-0 al Al Ahli. 27 puntos tiene Al Nassr liderando la liga con nueve victorias en nueve partidos.

Publicidad