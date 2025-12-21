Universitario sorprende al mercado y va por un borrado de Juan Reynoso en Melgar

El mercado de fichajes del fútbol peruano se viene moviendo a pasos agigantados. Ya los equipos tienen en su gran mayoría la base con la que van a trabajar el 2026, pero falta poder reforzar algunas zonas en cada uno de los clubes nacionales. Uno de ellos es Universitario de Deportes, que todavía no ha tenido fichajes de gran nivel para la temporada que se aproxima.

En este caso habría uno de los descartados de Juan Reynoso que interesa en Ate. FBC Melgar justamente lo dio de baja esta semana, así que ya varios clubes están viendo de poder ficharlo. Se trata de Tomás Martínez, quien se anunció que no continuará en el club de Arequipa, así que ya se encuentra libre para firmar por cualquier equipo nacional o del exterior.

Tomás Martínez dejó Melgar (Foto: X Melgar).

En este caso, se ha conocido que Universitario de Deportes estaría interesado en contar con sus servicios. Según ‘RADIO U 1924’ se está analizando su fichaje, en este caso todavía no tiene la nacionalidad peruana, por lo que llegaría como extranjero. Recordar que es un mediocampista ofensivo, así que podría suplir la salida de Jairo Vélez que llegó al cuadro de Alianza Lima.

Con la llegada de Javier Rabanal de forma oficial a la ‘U’ es posible que se pueda comenzar a hablar de fichajes. Por ahora no se ha tocado mucho ese tema, así que seguramente en los próximos días se comiencen a dar novedades al respecto y el argentino puede llegar a ser uno de ellos.

La temporada de Tomás Martínez este 2025

Este año Tomás Martínez ha sido un jugador importante en Melgar a lo largo del año. Siendo considerado en varios partidos, eso sí, ha tenido altibajos que han hecho que no siempre sea titular indiscutible, así como tampoco termine haciendo muchos goles. Pero ha logrado ser recurrente a la hora de jugar, que es también importante.

En total llegó a disputar un total de 44 juegos, solo hizo 4 goles y dio 3 asistencias en 2578 minutos en el campo de juego. Actualmente su valor de mercado según Transfermarkt es de 600 mil euros, lejos de los 2 millones que llegó como jugador del Houston Dynamo FC en el 2020.

