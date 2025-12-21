Ni Alianza Lima ni Universitario: el grande de Liga 1 que estaría muy cerca de fichar a Facundo Callejo

El futuro de Facundo Callejo es uno de los temas más atrapantes en el fútbol peruano. Si bien hace poco renovó su contrato con Cusco FC hasta diciembre del año 2027, su gran temporada en este 2025 lo pone en la cúspide de los goleadores que cualquier equipo grande quisiera tener en su plantel. Lo curioso es que ni Alianza Lima ni Universitario de Deportes estarían cerca de ficharlo.

El hecho de haber clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 con Cusco FC, por primera vez en la historia de la institución con dicho nombre, podría hacer pensar a cualquiera que se quedará en la ciudad imperial a como de lugar, pero no. Todo parece indicar que Sporting Cristal andaría al acecho de los servicios de un Facundo Callejo que daría un enorme salto de calidad en el país.

“Una más de Cristal para el que dice que Facundo Callejo se va a Argentina u otro lado. Cerca, cerca, cerca de Sporting Cristal“; fue la más reciente revelación del comunicador Julio Peña durante el programa digital ‘De una‘ por ‘Radio Ovación‘ y con lo cual podría empezar a entender que en la directiva rimense vienen trabajando en silencio para uno de los golpes más letales del mercado.

La cláusula de Facundo Callejo en Cusco FC y los equipos del exterior que también lo siguen

Así como Sporting Cristal sería el principal candidato para quedarse con Facundo Callejo de cara a la temporada 2026 si es que hablamos del nivel de Liga 1, en el exterior también siguen muy de cerca al goleador argentino. Se conoció que Colón de Argentinaquiere romper el mercado con su contratación, aunque realmente pareciera complicado ya que el equipo juega en segunda división.

Otro de los candidatos en la lista fue el Deportivo Cali, pero el aspecto económico frenaría el interés. Se estima que la cláusula de salida que puso Cusco FC por el ‘9’ es de 1 millón de dólares aproximadamente, teniendo en cuenta que hace unos meses renovó su contrato hasta finales del año 2027. En resumen, por ahora parece que Sporting Cristal es el club con más intenciones de ficharlo.

¿Facundo Callejo llegaría a Sporting Cristal para ser un titular indiscutible?

Teniendo en cuenta que Felipe Vizeu no colmó con las expectativas desde que llegó hace unos meses y que Irven Ávila, por más que recientemente se anunció su renovación de contrato por todo el año 2026, es más una opción de recambio a un delantero titular hoy en día, no hay duda alguna de que Facundo Callejo pueda llegar a Sporting Cristal para ser el goleador indiscutible en las planificaciones estelares de Paulo Autuori y de su comando técnico.

