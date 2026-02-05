Sudamericano de Vóley Femenino 2026 con Alianza Lima, Regatas Lima y la San Martín: días, horarios y dónde ver los partidos

Se conoció la programación oficial del Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino 2026. La Confederación Sudamericana de Vóley (CSV) informó la agenda oficial para el torneo que se llevará en Lima, Perú. A raíz de ello, tres equipos peruanos irán en busca del título a partir del miércoles 18 de febrero: Alianza Lima, Regatas Lima y Universidad San Martín de Porres.

Los tres clubes peruanos alimentan la posibilidad de contar con un equipo peruano en las fases de definición y con la ventaja de la localía. Alianza Lima buscará volver a la final, instancia a la que llegó en la edición 2025 (perdió ante Dentil Praia Clube). Por su parte, Regatas Lima y la San Martín quieren dar la sorpresa.

Cabe destacar que el Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino 2026 se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes de Lima, Perú desde el miércoles 18 de febrero hasta el domingo 22 del mismo mes. Serán cinco jornadas a puro vóley de primer nivel.

Así son los grupos del Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino Lima 2026

Los equipos peruanos integrarán dos grupos en el Sudamericano. Alianza Lima y la San Martín deberán enfrentarse entre sí en el grupo A. En tanto, Regatas Lima no la tendrá fácil en un grupo con un equipo brasileño.

GRUPO A : Alianza Lima, Universidad San Martín de Porres y Club Banco República (Uruguay).

: Alianza Lima, Universidad San Martín de Porres y Club Banco República (Uruguay). GRUPO B : Osasco São Cristóvão Saúde (Brasil), Boston College (Chile) y Club Olympic (Bolivia).

: Osasco São Cristóvão Saúde (Brasil), Boston College (Chile) y Club Olympic (Bolivia). GRUPO C: Sesi Vôlei Bauru (Brasil), Regatas Lima y Club UVIV (Ecuador).

Los partidos de grupo de Alianza Lima, Regatas Lima y Universidad San Martín

Alianza Lima será el primer equipo peruano en salir a la cancha el día miércoles, en busca de un triunfo ante Banco República. Luego, ese mismo 18 de febrero, será el turno de Regatas Lima ante el Club de Alto Rendimiento de Ecuador.

El día jueves habrá un duelo clave en el Grupo A entre equipos peruanos. Alianza Lima enfrentará a la Universidad San Martín de Porres. Y para el viernes, las ‘santas’ cerrarán la fase de grupos ante Banco República. En tanto, Regatas Lima, antes, definirá su suerte en el Sudamericano con el duelo ante las brasileñas de Sesi Vólei Bauru.

A continuación, días y horarios de los partidos del Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino 2025:

Fecha 1

Miércoles 18 de febrero

Osasco vs. Club Olympic (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo B)

Alianza Lima vs. Banco República de Uruguay (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo A)

vs. Banco República de Uruguay (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo A) Regatas Lima vs. Club UVIV (19:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo C).

Fecha 2

Jueves 19 de febrero

Sesi Vólei Bauru vs. Club UVIV (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo C)

Alianza Lima vs. Universidad San Martín (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo A)

(17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo A) Osasco vs. Boston College (19:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo B)

Fecha 3

Viernes 20 de febrero

Boston College vs Club Olympic (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo B)

Sesi Vólei Bauru vs Regatas Lima (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo C)

San Martín vs Banco República (19:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Grupo A)

No están confirmados los horarios para las semifinales y la final de los días sábado 21 y domingo 22 de febrero, respectivamente.

¿Cómo se jugará el Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino 2025?

Los nueve equipos que disputan el Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino 2025 se dividirán en tres grupos de tres equipos cada uno. El sistema de competencia es de todos contra todos, por lo que todos jugarán dos partidos cada uno en la fase de grupos.

Los cuatro equipos para las semifinales del sábado se conocerán de la siguiente manera. Clasificarán los tres ganadores de grupo, mientras que el mejor segundo de los tres también clasificará a la instancia de los cuatro mejores.

Los ganadores de los partidos semifinales, es decir, los dos finalistas del Sudamericano, ganarán un puesto directo al Campeonato Mundial de Clubes de la FIVB de 2026.

¿Dónde ver los partidos del Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino 2025?

Todos los partidos del Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino desde Lima, Perú se podrán ver en su totalidad por el streaming oficial de la Confederación Sudamericana de Vóley desde su sitio web oficial.

Por su parte, los partidos de Alianza Lima, Universidad San Martín y Regatas Lima se podrán ver por Latina Televisión desde el canal 2 de la señal abierta y en el 702 en alta definición. Así, Perú podrá seguir sus partidos en vivo para todo el público.

Por su parte, Bolavip Perú hará un minuto a minuto punto a punto de los partidos de Alianza Lima, Universidad San Martín y Regatas Lima.

Datos claves