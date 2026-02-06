Así ha crecido la Liga Peruana de Vóley en la última década: las razones detrás del éxito

El vóley femenino peruano vive una de sus etapas más emocionantes y parejas de la historia. Un reciente análisis de sobre más de diez temporadas de la Liga Peruana de Vóley confirma que el torneo no solo ha ganado popularidad, sino que también ha elevado su nivel competitivo a niveles históricos.

Los datos muestran que los partidos que se definen en el quinto set, uno de los indicadores más claros de paridad, han aumentado de manera sostenida: mientras que entre 2013 y 2018 solo el 9% al 13% de los encuentros llegaban al tie break, en la temporada 2025-26 esa cifra ya alcanza el 24.2%, con un promedio de 3.78 sets por partido.

Esto refleja que actualmente ningún encuentro se gana antes de jugarlo y que cada fin de semana los equipos ofrecen encuentros impredecibles y llenos de emoción.

De la predecibilidad a la máxima paridad

El estudio, el cual fue realizado por Betsson, señala que este crecimiento se explica por varios factores: mejor distribución del talento entre los equipos, mayor profesionalización de cuerpos técnicos, incorporación de jugadoras extranjeras de alto nivel y desarrollo constante de talentos jóvenes desde las divisiones menores.

Todo esto ha generado partidos más largos, sets más ajustados y marcadores que cambian constantemente, consolidando un torneo más competitivo y entretenido.

Además, esta igualdad no solo beneficia la competencia en sí, sino también la experiencia de los aficionados y la visibilidad del torneo: más sets decisivos y partidos intensos aumentan la emoción, la audiencia y el interés de marcas y plataformas digitales.

Estadísticas que respaldan el crecimiento

Los partidos que se definen en cinco sets se han duplicado en la última década.

El promedio de sets por partido pasó de 3.25 a 3.78.

La frecuencia de remontadas y cambios de marcador ha aumentado, mostrando mayor fortaleza mental y táctica de los equipos.

Perú, sede del próximo Sudamericano de clubes

El desarrollo y crecimiento de la Liga Peruana de Vóley también ha llevado a que Lima sea elegida como sede del Sudamericano de clubes de vóley 2026, que se llevará a cabo del 18 al 22 de febrero.

Los equipos participantes serán Alianza Lima (actual campeón nacional), Regatas Lima y Universidad San Martín, quienes representarán al país en un torneo que promete seguir elevando el nivel del vóley femenino en la región.

El análisis de más de diez temporadas confirma que la paridad y la competitividad llegaron para quedarse, consolidando al campeonato nacional como uno de los torneos más emocionantes y equilibrados del continente, y posicionando a Perú como un referente en la región.

DATOS CLAVES

Lima será la sede del Sudamericano de clubes de vóley 2026 en febrero.

Los partidos definidos en quinto set aumentaron al 24.2% en la temporada 2025-26.

Alianza Lima, Regatas Lima y San Martín participarán del 18 al 22 de febrero.

