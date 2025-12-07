¡Oficial! Perú será sede del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 y se alista para recibir la Copa América

Perú busca recuperar su protagonismo en el vóley sudamericano. Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), confirmó que nuestro país será la sede del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026.

“Voy a lanzar una primicia. Perú ya es oficialmente la sede del Campeonato Sudamericano de Clubes del 2026”, indicó el mandamás en conversación con Latina Televisión.

Pero eso no es todo. Vegas también indicó que el torneo continental, que contará con la participación de entre seis y ocho equipos, se disputará en febrero y que nuestro país contará con dos representantes. “Será en febrero. “De acuerdo a la normativa, serán entre seis a ocho clubes. Perú tiene dos cupos asegurados”, explicó.

¿Perú también será sede de la Copa América?

En la misma charla, Vegas señaló que Perú también busca ser sede de la Copa América de Vóley 2026, aunque aún deben realizarse algunas reuniones para confirmar oficialmente la localía.

“Ahí voy a tener una serie de reuniones donde quiero cerrar el tema. Me han asegurado que son seis selecciones. Eso está previsto para fines de julio y los primeros días de agosto”, expresó.

Recordemos que Perú se coronó subcampeón en la primera edición de la Copa América de Vóley 2025. La campaña es especialmente destacada porque la ‘bicolor’ venció a Brasil 3-1 y solo perdió ante Argentina, que se consagró campeón del torneo.

Alianza Lima: último subcampeón del Sudamericano de Clubes

La presencia de Alianza Lima en el Sudamericano de Clubes 2025 representó un logro histórico tanto para el club como para el vóley peruano. El equipo que en ese entonces era dirigido por Paulo Milagres superó todas las expectativas durante el torneo celebrado en Belo Horizonte, Brasil.

Las ‘íntimas’ mostraron su fortaleza desde la fase de grupos, destacando su histórica victoria 3-1 sobre el potente equipo local, Dentil Praia Clube, uno de los favoritos al título.

Tras brillar en la etapa inicial, Alianza aseguró su lugar en la final tras vencer con contundencia a Estudiantes de La Plata de Argentina. Aunque cayeron en el partido decisivo frente a Dentil Praia Clube, el subcampeonato sudamericano representa un logro histórico para el club en su historia reciente.

Alianza Lima, subcampeón del Sudamericano de Clubes de Vóley (Difusión).

