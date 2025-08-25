Así va la tabla de posiciones del Mundial de Vóley 2025: grupo por grupo y los clasificados a octavos de final

La élite del vóley femenino ya está vibrando en Tailandia, donde desde el 22 de agosto y hasta el 7 de septiembre se disputa el Mundial 2025. 32 selecciones están divididas en ocho grupos y cada una enfrenta a las otras tres del mismo grupo en un formato de todos contra todos.

Solo los dos primeros de cada grupo avanzan a octavos de final, que marcarán el inicio de la fase de eliminación directa y donde cada error puede significar la eliminación inmediata.

En el arranque del torneo, varias selecciones mostraron por qué llegaron como favoritas, con actuaciones sólidas y marcadores amplios. Sin embargo, no todas lograron el mismo nivel: algunos equipos todavía buscan afianzarse y adaptarse al ritmo competitivo del campeonato.

Por ahora, escuadras como Brasil, Italia, Estados Unidos y la anfitriona Tailandia han dejado una gran impresión, dominando sus respectivos grupos con claridad. Aun así, la fase de grupos continúa y aún hay espacio para sorpresas en el camino a los octavos de final.

Tabla de posiciones del Mundial de Vóley 2025

Grupo A y Grupo B

Grupo C y Grupo D

Grupo E y Grupo F

Grupo G y Grupo H

¿Dónde ver el Mundial de Vóley 2025?

En Perú, los fanáticos del vóley pueden seguir los partidos más relevantes del Mundial Femenino 2025 a través de Latina Televisión (canal 2), que emite en señal abierta los encuentros más destacados de la fase de grupos y las etapas decisivas del torneo.

A nivel internacional, la señal de cable Sportv 2 se encarga de brindar transmisiones en vivo desde Tailandia, con cobertura diaria y análisis especializado.

Finalmente, para quienes buscan una experiencia más completa, VBTV (plataforma oficial de streaming de la FIVB) ofrece todos los partidos del certamen en vivo, además de repeticiones, entrevistas y contenido exclusivo. El acceso mensual tiene un costo de 9.99 dólares.