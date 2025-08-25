Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial de Vóley

Así va la tabla de posiciones del Mundial de Vóley 2025: grupo por grupo y los clasificados a octavos de final

Conoce cómo les está yendo a los equipos en el importante certamen internacional.

Por Nicole Cueva

Así va la tabla de posiciones del Mundial de Vóley 2025.
© OlympicsAsí va la tabla de posiciones del Mundial de Vóley 2025.

La élite del vóley femenino ya está vibrando en Tailandia, donde desde el 22 de agosto y hasta el 7 de septiembre se disputa el Mundial 2025. 32 selecciones están divididas en ocho grupos y cada una enfrenta a las otras tres del mismo grupo en un formato de todos contra todos.

Publicidad

Solo los dos primeros de cada grupo avanzan a octavos de final, que marcarán el inicio de la fase de eliminación directa y donde cada error puede significar la eliminación inmediata.

En el arranque del torneo, varias selecciones mostraron por qué llegaron como favoritas, con actuaciones sólidas y marcadores amplios. Sin embargo, no todas lograron el mismo nivel: algunos equipos todavía buscan afianzarse y adaptarse al ritmo competitivo del campeonato.

Por ahora, escuadras como Brasil, Italia, Estados Unidos y la anfitriona Tailandia han dejado una gran impresión, dominando sus respectivos grupos con claridad. Aun así, la fase de grupos continúa y aún hay espacio para sorpresas en el camino a los octavos de final.

Publicidad

Tabla de posiciones del Mundial de Vóley 2025

Grupo A y Grupo B

Grupo C y Grupo D

Publicidad

Grupo E y Grupo F

Publicidad

Grupo G y Grupo H

¿Dónde ver el Mundial de Vóley 2025?

En Perú, los fanáticos del vóley pueden seguir los partidos más relevantes del Mundial Femenino 2025 a través de Latina Televisión (canal 2), que emite en señal abierta los encuentros más destacados de la fase de grupos y las etapas decisivas del torneo.

Publicidad

A nivel internacional, la señal de cable Sportv 2 se encarga de brindar transmisiones en vivo desde Tailandia, con cobertura diaria y análisis especializado.

Finalmente, para quienes buscan una experiencia más completa, VBTV (plataforma oficial de streaming de la FIVB) ofrece todos los partidos del certamen en vivo, además de repeticiones, entrevistas y contenido exclusivo. El acceso mensual tiene un costo de 9.99 dólares.

nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
La IA revela el próximo rival de Alianza Lima: ¿Independiente o U. de Chile?
Copa Sudamericana

La IA revela el próximo rival de Alianza Lima: ¿Independiente o U. de Chile?

Universitario recibió tremenda noticia después del Clásico: gran ventaja para el Torneo Clausura
Liga 1

Universitario recibió tremenda noticia después del Clásico: gran ventaja para el Torneo Clausura

Tiene 16 goles en el año, pero para Óscar Ibáñez no existe en la Selección Peruana
Selección Peruana

Tiene 16 goles en el año, pero para Óscar Ibáñez no existe en la Selección Peruana

Selección Peruana convoca a este jugador: ante las bajas de Edison Flores y Alex Valera
Selección Peruana

Selección Peruana convoca a este jugador: ante las bajas de Edison Flores y Alex Valera

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo