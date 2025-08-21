Es tendencia:
Las figuras a seguir en el Mundial de Vóley Femenino 2025: predominio de Alianza Lima en la Liga Peruana

Varias selecciones llegarán al Mundial con jugadoras que reforzarán el campeonato peruano en la próxima temporada.

Por Nicole Cueva

Las figuras a seguir en el Mundial de Vóley Femenino 2025: predominio de Alianza Lima en la Liga Peruana

El Mundial de Vóley Femenino 2025 está por comenzar y, aunque Perú no participará, la Liga Nacional de Vóley sí tendrá representación en la máxima cita internacional.

La presencia de varias figuras que militan o militaron en clubes peruanos, especialmente en Alianza Lima, es una muestra del crecimiento del campeonato local y su capacidad de atraer talento extranjero.

La selección de Colombia será una de las más vinculadas con la liga peruana, al igual que Argentina, que no solo tendrá presencia en cancha, sino también en el cuerpo técnico.

Colombia y su base aliancista: Marín y Manco como referentes

El combinado cafetero llega al Mundial con grandes expectativas y con jugadoras que llegarán a la Liga Peruana la siguiente temporada. Entre las principales figuras destaca María Alejandra Marín, armadora titular de Colombia que fichó por Alianza Lima semanas atrás.

A ella se suma Doris Manco González, también integrante del cuadro ‘íntimo’. El tridente colombiano lo completa Katherin Ramírez, voleibolista que vestirá los colores de Regatas Lima en los próximos meses.

La participación de estas jugadoras no solo fortalece al conjunto colombiano, sino que evidencia el alto nivel competitivo que ofrece la liga peruana, que año a año recibe talento internacional de primer nivel.

Argentina también destaca con presencia aliancista

Por el lado de Argentina, la mirada se centra en Elina Rodríguez, una de las principales atacantes del equipo sudamericano y actual jugadora de Alianza Lima. Su potencia en la red y experiencia internacional la convierten en una de las cartas ofensivas más peligrosas de su selección.

Sin embargo, el vínculo con el voleibol peruano no termina ahí. Facundo Morando, actual entrenador de Alianza Lima, también será parte del Mundial como integrante del comando técnico de la Selección Argentina, lo que demuestra la sinergia entre el alto rendimiento del vóley argentino y el crecimiento estructural de Alianza como institución.

La Liga Peruana, una vitrina en crecimiento

Más allá de los nombres propios, lo que destaca es el papel de la Liga Nacional de Vóley como espacio competitivo que potencia el desarrollo de figuras internacionales.

Aunque la Selección Peruana aún no logra regresar a un Mundial, la presencia de jugadoras que brillan en el país es un motivo de orgullo para la afición y una señal clara de que el trabajo a nivel de clubes está dejando huella en la élite del deporte.

Perú cayó ante Venezuela y se quedó con el sexto puesto de la Copa Panamericana de Vóley 2025

Perú cayó ante Venezuela y se quedó con el sexto puesto de la Copa Panamericana de Vóley 2025

Nicole Cueva
Nicole Cueva
