Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras el Alianza Lima vs. San Martín

Alianza Lima y San Martín se enfrentaron esta noche en el Polideportivo Luisa Estela Fuentes Quijandría en Villa El Salvador. En el marco de la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley, presenciamos uno de los partidos más esperados del campeonato y que claramente no decepcionó. Finalmente, el triunfo fue para las ‘Santas’ por 3-1 en parciales de 25-19, 25-19, 20-25 y 26-24.
En cuanto al trámite del partido, desde un inicio se pudo apreciar un nivel bastante parejo. Luego, fue San Martín quien empezó a sacar ventaja gracias a un rendimiento muy bueno por parte de Aixa Vigil. Por otro lado, en Alianza Lima se vieron distintos errores no forzados como en los saques y en las recepciones, situaciones que normalmente no se veían en las blanquiazules.
Ya en otra etapa del duelo, San Martín no pudo seguir en lo suyo ante el despertar de Alianza Lima. Las dirigidas por Facundo Morando se llevaron el tercer set cuando iban 2-0 abajo y luego no pudieron hacer lo propio en lo que sin duda alguna fue un tremendo partidazo que tuvo en el cuarto set un gran desenlace a favor del equipo santo.
La tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley
|Puesto
|Equipo
|PJ
|Puntos
|1
|San Martín
|10
|27
|2
|Alianza Lima
|10
|24
|3
|Universitario
|9
|24
|4
|Atlético Atenea
|10
|16
|5
|Regatas Lima
|9
|16
|6
|Géminis
|9
|14
|7
|Circolo Sportivo Italiano
|9
|13
|8
|Rebaza Acosta
|9
|11
|9
|Olva Latino
|10
|9
|10
|Kazoku No Perú
|10
|7
|11
|Deportivo Soan
|10
|6
|12
|Deportivo Wanka
|9
|3
Resultados de la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley
Sábado 27 de diciembre
- Deportivo Soan 2-3 Kazoku No Perú
- Atlético Atenea 3-0 Olva Latino
- Alianza Lima 1-3 San Martín
Domingo 28 de diciembre
- 12:30 | Circolo Sportivo vs. Deportivo Wanka
- 15:00 | Rebaza Acosta vs. Géminis
- 17:00 | Universitario vs. Regatas Lima
DATOS CLAVES
- San Martín venció a Alianza Lima por 3-1 con parciales de 25-19, 25-19, 20-25 y 26-24.
- Con este resultado, San Martín se mantiene como líder absoluto de la tabla de posiciones con 27 puntos.
- La jugadora Aixa Vigil destacó como una de las figuras principales en el rendimiento del equipo santo.