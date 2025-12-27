Es tendencia:
Liga Peruana de Vóley

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras el Alianza Lima vs. San Martín

Veamos cómo se movió la tabla de posiciones de Liga Peruana de Vóley luego del gran triunfo de las 'Santas' frente a las 'Blanquiazules'.

Por Renato Pérez

Alianza Lima vs. San Martín por la Liga Peruana de Vóley.
© Puro Vóley.Alianza Lima vs. San Martín por la Liga Peruana de Vóley.

Alianza Lima y San Martín se enfrentaron esta noche en el Polideportivo Luisa Estela Fuentes Quijandría en Villa El Salvador. En el marco de la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley, presenciamos uno de los partidos más esperados del campeonato y que claramente no decepcionó. Finalmente, el triunfo fue para las ‘Santas’ por 3-1 en parciales de 25-19, 25-19, 20-25 y 26-24.

En cuanto al trámite del partido, desde un inicio se pudo apreciar un nivel bastante parejo. Luego, fue San Martín quien empezó a sacar ventaja gracias a un rendimiento muy bueno por parte de Aixa Vigil. Por otro lado, en Alianza Lima se vieron distintos errores no forzados como en los saques y en las recepciones, situaciones que normalmente no se veían en las blanquiazules.

Ya en otra etapa del duelo, San Martín no pudo seguir en lo suyo ante el despertar de Alianza Lima. Las dirigidas por Facundo Morando se llevaron el tercer set cuando iban 2-0 abajo y luego no pudieron hacer lo propio en lo que sin duda alguna fue un tremendo partidazo que tuvo en el cuarto set un gran desenlace a favor del equipo santo.

La tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

PuestoEquipoPJPuntos
1San Martín1027
2Alianza Lima 1024
3Universitario924
4Atlético Atenea1016
5Regatas Lima916
6Géminis914
7Circolo Sportivo Italiano913
8Rebaza Acosta911
9Olva Latino109
10Kazoku No Perú107
11Deportivo Soan106
12Deportivo Wanka93

Resultados de la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 27 de diciembre

  • Deportivo Soan 2-3 Kazoku No Perú
  • Atlético Atenea 3-0 Olva Latino
  • Alianza Lima 1-3 San Martín

Domingo 28 de diciembre

  • 12:30 | Circolo Sportivo vs. Deportivo Wanka
  • 15:00 | Rebaza Acosta vs. Géminis
  • 17:00 | Universitario vs. Regatas Lima
DATOS CLAVES

  • San Martín venció a Alianza Lima por 3-1 con parciales de 25-19, 25-19, 20-25 y 26-24.
  • Con este resultado, San Martín se mantiene como líder absoluto de la tabla de posiciones con 27 puntos.
  • La jugadora Aixa Vigil destacó como una de las figuras principales en el rendimiento del equipo santo.
Renato Pérez
