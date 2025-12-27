Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras el Alianza Lima vs. San Martín

Alianza Lima y San Martín se enfrentaron esta noche en el Polideportivo Luisa Estela Fuentes Quijandría en Villa El Salvador. En el marco de la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley, presenciamos uno de los partidos más esperados del campeonato y que claramente no decepcionó. Finalmente, el triunfo fue para las ‘Santas’ por 3-1 en parciales de 25-19, 25-19, 20-25 y 26-24.

Publicidad

Publicidad

Fuente: Alianza Lima Vóley.

En cuanto al trámite del partido, desde un inicio se pudo apreciar un nivel bastante parejo. Luego, fue San Martín quien empezó a sacar ventaja gracias a un rendimiento muy bueno por parte de Aixa Vigil. Por otro lado, en Alianza Lima se vieron distintos errores no forzados como en los saques y en las recepciones, situaciones que normalmente no se veían en las blanquiazules.

Ya en otra etapa del duelo, San Martín no pudo seguir en lo suyo ante el despertar de Alianza Lima. Las dirigidas por Facundo Morando se llevaron el tercer set cuando iban 2-0 abajo y luego no pudieron hacer lo propio en lo que sin duda alguna fue un tremendo partidazo que tuvo en el cuarto set un gran desenlace a favor del equipo santo.

Publicidad

Publicidad

La tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

Puesto Equipo PJ Puntos 1 San Martín 10 27 2 Alianza Lima 10 24 3 Universitario 9 24 4 Atlético Atenea 10 16 5 Regatas Lima 9 16 6 Géminis 9 14 7 Circolo Sportivo Italiano 9 13 8 Rebaza Acosta 9 11 9 Olva Latino 10 9 10 Kazoku No Perú 10 7 11 Deportivo Soan 10 6 12 Deportivo Wanka 9 3

Resultados de la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 27 de diciembre

Deportivo Soan 2-3 Kazoku No Perú

Atlético Atenea 3-0 Olva Latino

Alianza Lima 1-3 San Martín

Domingo 28 de diciembre

12:30 | Circolo Sportivo vs. Deportivo Wanka

15:00 | Rebaza Acosta vs. Géminis

17:00 | Universitario vs. Regatas Lima

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES