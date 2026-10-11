Dónde ver EN VIVO Perú vs. Argentina, final del Sudamericano Sub 19 de vóley: hora, canales de TV y streaming online

Las 'Matadorcitas' van por el título del Sudamericano Sub 19 de Vóley Femenino. En la definición, enfrenta a Argentina. Conoce horario, opciones de transmisión y más detalles para seguir el partido en vivo.

La Selección Peruana está ante la posibilidad de lograr un importante título. Este domingo 11 de octubre se enfrenta a su par de Argentina en la final del Sudamericano Sub 19 de Vóley Femenino, que se disputa en Maracaibo, Venezuela. La definición arranca a las 19:00 horas con transmisión vía streaming online.

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Las ‘Matadorcitas’, dirigidas por Martín Escudero, vienen de dar el batacazo en semifinales al vencer 3-2 a Brasil, que venía como serio contendiente al título. Gracias a este triunfo, se aseguraron la clasificación al Mundial de Vóley Sub 19 de 2027, el principal objetivo que tenían antes de empezar la competencia.

Antes de semifinales, la Selección Peruana tuvo un andar perfecto en fases de grupos donde venció a Chile, Venezuela y Uruguay. Con este buen torneo realizado, hay ilusión por dar otro golpe ante una Argentina, que también está invicta en el certamen, ya que no perdió partidos en fase de grupos y le ganó la semifinal a Venezuela.

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¿A qué hora se juega la final Perú vs. Argentina?

Perú vs. Argentina, por la final del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley Femenino, se juega este domingo 11 de octubre en los siguientes horarios en cada país:

17:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 18:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 19:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

| Colombia, Ecuador, Panamá y Perú 20:00 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

| Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este) 21:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

¿Dónde ver EN VIVO la final Perú vs. Argentina?

La final entre Perú y Argentina, que se disputa en el Gimnasio Cubierto Pedro Elías Belisario Aponte, en Maracaibo, en el estado de Zulia en Venezuela, tiene transmisión en vivo vía streaming online. Se puede ver en vivo por el canal de YouTube Voley Zone TV.

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