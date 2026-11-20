CR7 vuelve a la acción de la Saudi Pro League. Se juega el partido pendiente de la fecha 9, el clásico entre Al Ahli y Al Nassr. Revisa horario, opciones de transmisión y más detalles.

Al Nassr visita a Al Ahli en uno de los clásicos del fútbol de Arabia Saudita. Este viernes 20 de noviembre, el equipo de Cristiano Ronaldo y compañía se enfrenta al último campeón de la Liga de Campeones Élite de la AFC. Se trata del partido pendiente de la fecha 9 de la Saudi Pro League 2026/27. El encuentro comienza a las 8:30 P.M. local (12:30 P.M. de Perú).

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Cristiano Ronaldo vuelve a la acción con su equipo tras el último parón internacional. Busca seguir acercándose a su gran objetivo, los 1.000 goles. Está a 15 anotaciones de llegar a dicho número para hacer historia. En tanto, el conjunto dirigido por Ange Postecoglou busca subirse a la primera posición de la Saudi Pro League. Con una victoria quedará un punto arriba del líder Al Hilal (31 contra 30). Su último partido fue una victoria 5-3 ante Al Kholood.

El ‘Real’, dirigido por Marino Pusic, viene de una severa derrota 6-1 a manos del Al Shabab por lo que perdió terreno en la lucha por los primeros lugares de la Saudi Pro League. El último campeón asiático cuenta con múltiples figuras internacionales como Ivan Toney, Edouard Mendy, Francisco Trincão o Roger Ibáñez, entre otros.

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¿Dónde ver EN VIVO Al Ahli vs. Al Nassr?

El partido entre Al Ahli y Al Nassr, que se disputa en el King Abdullah Sports City Stadium de Yeda, cuenta con transmisión en vivo por TV y streaming online. Mira dónde ver el duelo en cada país:

Perú y toda Sudamérica (excepto Brasil), México y Centroamérica: Canal de YouTube Fox One MX

Estados Unidos: FOX Deportes , Fox Soccer Plus , FOX One y fuboTV

, , y España: Vamos y Movistar+

¿A qué hora se juega Al Ahli vs. Al Nassr?

Al Ahli vs. Al Nassr, partido por la fecha 9 de la Saudi Pro League, que se juega este viernes 20 de noviembre, tiene los siguientes horarios en cada país:

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9:30 A.M. | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 11:30 A.M. | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 12:30 P.M. | Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este)

| Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este) 1:30 P.M. | Bolivia y Venezuela

| Bolivia y Venezuela 2:30 P.M. | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 6:30 P.M. | España

| España 8:30 P.M. | Arabia Saudita

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