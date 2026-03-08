Alianza Lima vs Deportivo Soan EN VIVO y GRATIS por la Liga Peruana de Vóley vía Latina

La segunda fase de la Liga Peruana de Vóley llega a su final este domingo 8 de marzo. El último encuentro justamente será entre Alianza Lima contra Deportivo Soan. Enfrentamiento que dará inicio desde las 17:00 horas de Perú en el Polideportivo de Villa El Salvador. La transmisión estará a cargo de Latina, mientras que el minuto a minuto lo podrás seguir en Bolavip Perú.

Por el cuadro de Alianza Lima, necesitan una victoria para poder quedar en lo más alto de la tabla de posiciones. El cuadro de Facundo Morando viene en un gran momento, más aun después de vencer a Universitario de Deportes que se desinfló en las últimas fechas, perdiendo todos sus partidos.

Mientras tanto, Deportivo Soan sabrá si queda entre los ocho mejores si es que el cuadro de Rebaza Acosta no vence a Géminis. Por lo que, este juego ante las ‘Blanquiazules’ podría ser uno que se repita en los cuartos de final. Todo dependiendo al resultado que se saque entre estas escuadras.