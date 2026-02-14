Federación Internacional de Vóley introduce cambio inédito que podría repercutir en la Liga Peruana de Vóley

La Federación Internacional de Vóley (FIVB) anunció que se pondrán a prueba modificaciones sustanciales en la posición de líbero durante la Volleyball Nations League (VNL).

Se trata de ajustes reglamentarios que podrían transformar la dinámica del juego y que, de consolidarse, tendrían impacto en distintas competiciones, incluida la Liga Peruana de Vóley.

De acuerdo con lo adelantado, los cambios apuntan directamente a ampliar las funciones del líbero, tradicionalmente limitado a tareas defensivas y de recepción.

¿Cuáles son las modificaciones que se pondrán a prueba?

Las principales variantes que se ensayarán en la VNL son las siguientes:

Los líberos podrán realizar pases con los dedos desde cualquier zona de la cancha, eliminando restricciones actuales.

Tendrán la posibilidad de ejecutar un saque en lugar de un jugador previamente designado.

Se permitirá presentar una lista de 14 jugadoras con un solo líbero, cuando antes era obligatorio inscribir a dos en nómina oficial.

Estas medidas apuntan a flexibilizar el rol del especialista defensivo y darle mayor protagonismo en la construcción del juego.

Un nuevo rol: ¿líbero o armador alterno?

Con estos ajustes, el líbero pasaría a cumplir funciones muy cercanas a las de un segundo armador dentro del campo. En la práctica, los equipos podrían estructurarse con cinco atacantes y un líbero con capacidad de armado, generando variantes tácticas inéditas.

Este escenario abriría la puerta a sistemas más ofensivos y dinámicos, donde la distribución del balón no recaiga exclusivamente en la armadora principal. De aprobarse de manera definitiva, el cambio podría obligar a los clubes de la Liga Peruana a replantear la formación de sus planteles y el perfil de sus líberos, apostando por jugadoras con mayor técnica en el pase y visión de juego.

La fase de pruebas en la VNL será clave para determinar si estas innovaciones se consolidan en el reglamento oficial y marcan el inicio de una nueva era en el vóley internacional.

