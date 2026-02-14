Federación Internacional de Vóley introduce cambio inédito que podría repercutir en la Liga Peruana de Vóley

La Federación Internacional de Vóley (FIVB) anunció que se pondrán a prueba modificaciones sustanciales en la posición de líbero durante la Volleyball Nations League (VNL).
Se trata de ajustes reglamentarios que podrían transformar la dinámica del juego y que, de consolidarse, tendrían impacto en distintas competiciones, incluida la Liga Peruana de Vóley.
De acuerdo con lo adelantado, los cambios apuntan directamente a ampliar las funciones del líbero, tradicionalmente limitado a tareas defensivas y de recepción.
¿Cuáles son las modificaciones que se pondrán a prueba?
Las principales variantes que se ensayarán en la VNL son las siguientes:
- Los líberos podrán realizar pases con los dedos desde cualquier zona de la cancha, eliminando restricciones actuales.
- Tendrán la posibilidad de ejecutar un saque en lugar de un jugador previamente designado.
- Se permitirá presentar una lista de 14 jugadoras con un solo líbero, cuando antes era obligatorio inscribir a dos en nómina oficial.
Estas medidas apuntan a flexibilizar el rol del especialista defensivo y darle mayor protagonismo en la construcción del juego.
Un nuevo rol: ¿líbero o armador alterno?
Con estos ajustes, el líbero pasaría a cumplir funciones muy cercanas a las de un segundo armador dentro del campo. En la práctica, los equipos podrían estructurarse con cinco atacantes y un líbero con capacidad de armado, generando variantes tácticas inéditas.
Este escenario abriría la puerta a sistemas más ofensivos y dinámicos, donde la distribución del balón no recaiga exclusivamente en la armadora principal. De aprobarse de manera definitiva, el cambio podría obligar a los clubes de la Liga Peruana a replantear la formación de sus planteles y el perfil de sus líberos, apostando por jugadoras con mayor técnica en el pase y visión de juego.
La fase de pruebas en la VNL será clave para determinar si estas innovaciones se consolidan en el reglamento oficial y marcan el inicio de una nueva era en el vóley internacional.
