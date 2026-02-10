Es tendencia:
Alianza Lima, Regatas y San Martín adelantan partidos: día, horarios y canal TV de la fecha 6 de la etapa 2 de la Liga Peruana de Vóley

Se conoció la programación para la sexta jornada de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley. Hay tres partidos adelantados.

Por Hugo Avalos

Alianza Lima adelanta su partido de la fecha 6.
La etapa 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 está en momentos decisivos donde se deben definir los equipos que pelearán en los Playoffs por el título nacional. La Federación Peruana de Vóley (FPV) dio a conocer la programación para la fecha 6, que cuenta con la particularidad que habrá partidos adelantados, mientras que todo se terminará de definir, recién a fines de febrero.

Alianza Lima, Universidad San Martín de Porres y Regatas Lima adelantan sus partidos debido a su participación en el próximo Sudamericano de Clubes. De hecho, por la jornada 6, Alianza y Regatas se verán las caras este miércoles 11 de febrero. Por su parte, las ‘santas’ enfrentarán a Rebaza Acosta.

En tanto, el líder del certamen, Universitario, que viene de perder ante Atlético Atenea, jugará recién el miércoles 25 de febrero, es decir, dos semanas después. Enfrentará a Geminis en un duelo que puede ser clave para la clasificación a Playoffs.

Así es la programación de la fecha 6 de la etapa 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26

MIÉRCOLES 11 DE FEBRERO

  • Olva Latino vs Deportivo Soan – 15:30 horas vía Latina web y app
  • Regatas Lima vs Alianza Lima – 18:00 horas vía Latina TV, web y app
  • San Martín vs Rebaza Acosta – 20:00 horas vía Latina TV, web y app
Imagen
Los partidos del miércoles 11 de febrero (X @LPVBetsson).
Así ha crecido la Liga Peruana de Vóley en la última década: las razones detrás del éxito

MIÉRCOLES 25 DE FEBRERO

  • Universitario vs Géminis – 16:30 horas vía Latina TV, web y app
  • Atenea vs Circolo Sportivo Italiano – 18:30 horas vía Latina TV, web y app

Así está la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025-26

POSEQUIPOSPUNTOS
1Universitario41
2USMP40
3Alianza Lima40
4Atlético Atenea28
5Géminis24
6Regatas Lima25
7Circolo Sportivo Italiano22
8Deportivo Soan18
9Rebaza Acosta13
10Olva Latino10
Resultados de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26

  • Circolo 3-0 Rebaza Acosta
  • San Martín 3-0 Deportivo Soan
  • Alianza Lima 3-0 Olva Latino
  • Géminis 3-2 Regatas Lima
  • Universitario 0-3 Atenea

Datos claves

  • Alianza Lima vs Regatas Lima juegan este 11 de febrero a las 18:00.
  • Universitario enfrentará a Géminis el próximo 25 de febrero a las 16:30.
  • San Martín choca ante Rebaza Acosta el 11 de febrero a las 20:00.
