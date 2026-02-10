Alianza Lima, Regatas y San Martín adelantan partidos: día, horarios y canal TV de la fecha 6 de la etapa 2 de la Liga Peruana de Vóley

La etapa 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 está en momentos decisivos donde se deben definir los equipos que pelearán en los Playoffs por el título nacional. La Federación Peruana de Vóley (FPV) dio a conocer la programación para la fecha 6, que cuenta con la particularidad que habrá partidos adelantados, mientras que todo se terminará de definir, recién a fines de febrero.

Alianza Lima, Universidad San Martín de Porres y Regatas Lima adelantan sus partidos debido a su participación en el próximo Sudamericano de Clubes. De hecho, por la jornada 6, Alianza y Regatas se verán las caras este miércoles 11 de febrero. Por su parte, las ‘santas’ enfrentarán a Rebaza Acosta.

En tanto, el líder del certamen, Universitario, que viene de perder ante Atlético Atenea, jugará recién el miércoles 25 de febrero, es decir, dos semanas después. Enfrentará a Geminis en un duelo que puede ser clave para la clasificación a Playoffs.

Así es la programación de la fecha 6 de la etapa 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26

MIÉRCOLES 11 DE FEBRERO

Olva Latino vs Deportivo Soan – 15:30 horas vía Latina web y app

Regatas Lima vs Alianza Lima – 18:00 horas vía Latina TV, web y app

San Martín vs Rebaza Acosta – 20:00 horas vía Latina TV, web y app

Los partidos del miércoles 11 de febrero (X @LPVBetsson).

MIÉRCOLES 25 DE FEBRERO

Universitario vs Géminis – 16:30 horas vía Latina TV, web y app

Atenea vs Circolo Sportivo Italiano – 18:30 horas vía Latina TV, web y app

Así está la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025-26

POS EQUIPOS PUNTOS 1 Universitario 41 2 USMP 40 3 Alianza Lima 40 4 Atlético Atenea 28 5 Géminis 24 6 Regatas Lima 25 7 Circolo Sportivo Italiano 22 8 Deportivo Soan 18 9 Rebaza Acosta 13 10 Olva Latino 10

Resultados de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26

Circolo 3-0 Rebaza Acosta

San Martín 3-0 Deportivo Soan

Alianza Lima 3-0 Olva Latino

Géminis 3-2 Regatas Lima

Universitario 0-3 Atenea

Datos claves