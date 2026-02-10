Alianza Lima, Regatas y San Martín adelantan partidos: día, horarios y canal TV de la fecha 6 de la etapa 2 de la Liga Peruana de Vóley

La etapa 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 está en momentos decisivos donde se deben definir los equipos que pelearán en los Playoffs por el título nacional. La Federación Peruana de Vóley (FPV) dio a conocer la programación para la fecha 6, que cuenta con la particularidad que habrá partidos adelantados, mientras que todo se terminará de definir, recién a fines de febrero.
Alianza Lima, Universidad San Martín de Porres y Regatas Lima adelantan sus partidos debido a su participación en el próximo Sudamericano de Clubes. De hecho, por la jornada 6, Alianza y Regatas se verán las caras este miércoles 11 de febrero. Por su parte, las ‘santas’ enfrentarán a Rebaza Acosta.
En tanto, el líder del certamen, Universitario, que viene de perder ante Atlético Atenea, jugará recién el miércoles 25 de febrero, es decir, dos semanas después. Enfrentará a Geminis en un duelo que puede ser clave para la clasificación a Playoffs.
Así es la programación de la fecha 6 de la etapa 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26
MIÉRCOLES 11 DE FEBRERO
- Olva Latino vs Deportivo Soan – 15:30 horas vía Latina web y app
- Regatas Lima vs Alianza Lima – 18:00 horas vía Latina TV, web y app
- San Martín vs Rebaza Acosta – 20:00 horas vía Latina TV, web y app
MIÉRCOLES 25 DE FEBRERO
- Universitario vs Géminis – 16:30 horas vía Latina TV, web y app
- Atenea vs Circolo Sportivo Italiano – 18:30 horas vía Latina TV, web y app
Así está la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025-26
|POS
|EQUIPOS
|PUNTOS
|1
|Universitario
|41
|2
|USMP
|40
|3
|Alianza Lima
|40
|4
|Atlético Atenea
|28
|5
|Géminis
|24
|6
|Regatas Lima
|25
|7
|Circolo Sportivo Italiano
|22
|8
|Deportivo Soan
|18
|9
|Rebaza Acosta
|13
|10
|Olva Latino
|10
Resultados de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26
- Circolo 3-0 Rebaza Acosta
- San Martín 3-0 Deportivo Soan
- Alianza Lima 3-0 Olva Latino
- Géminis 3-2 Regatas Lima
- Universitario 0-3 Atenea
Datos claves
- Alianza Lima vs Regatas Lima juegan este 11 de febrero a las 18:00.
- Universitario enfrentará a Géminis el próximo 25 de febrero a las 16:30.
- San Martín choca ante Rebaza Acosta el 11 de febrero a las 20:00.