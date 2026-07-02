Alianza Lima postula a Lima como sede del Sudamericano de Clubes de Vóley 2027 y desafía a Río de Janeiro

El club 'íntimo' busca que Lima sea sede del torneo por segundo año consecutivo. La candidatura ya fue presentada ante el máximo ente sudamericano.

Alianza Lima continúa fortaleciendo su apuesta por el crecimiento del vóley, no solo desde lo deportivo, sino también impulsando al Perú como un destino para los principales eventos internacionales de la disciplina.

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En esa línea, la institución ‘blanquiazul’ oficializó la postulación de Lima para albergar el Campeonato Sudamericano de Clubes Femenino 2027, certamen que reúne a los mejores equipos de la región y entrega cupos para el Mundial de Clubes.

El objetivo de la propuesta es que la capitalvuelva a ser la sede del torneo por segundo año consecutivo, luego de la positiva experiencia que dejó la edición 2026, desarrollada en el Polideportivo de Villa El Salvador. No obstante, la capital peruana tendrá una fuerte competencia en la elección, ya que Sesc RJ Flamengo también presentó su candidatura.

Alianza Lima postula a Lima como sede del Sudamericano de Clubes

De acuerdo con el ‘Puro Vóley’, la directiva de Alianza Lima ya envió a la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV) toda la documentación requerida para oficializar la candidatura de Lima como sede del certamen.

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“Alianza Lima envió la solicitud formal a la CSV para que Lima sea considerada como sede del próximo Torneo Sudamericano de Clubes 2027. Sesc RJ Flamengo también habría solicitado la localía para esta edición”, señaló el medio en mención.

Esta postulación también evidencia el crecimiento que ha experimentadoel club ‘íntimo’ a nivel institucional en las últimas temporadas. A su exitoso presente en el ámbito local, donde conquistó tres campeonatos consecutivos de la Liga Peruana, se suma su consolidación en el escenario internacional, participando de forma constante y competitiva en los torneos organizados por la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV).

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¿Universitario con chances de participar?

Si Lima resulta nuevamente elegida como anfitriona, volverá a recibir a los principales clubes del continente en una nueva edición del certamen. Según el sistema de clasificación, los tres mejores equipos de la Liga Peruana de Vóley obtienen su cupo al torneo.

Hasta el momento, Alianza Lima y Universidad San Martín ya tienen asegurada su participación para 2027, mientras que Universitario de Deportes se perfila para completar la representación peruana.

DATOS CLAVES

El club Alianza Lima oficializó la postulación de Lima para albergar el Campeonato Sudamericano de Clubes Femenino 2027.

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El equipo brasileño Sesc RJ Flamengo también presentó su candidatura para competir por la localía del torneo.