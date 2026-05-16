Antonio Rizola explicó la ausencia de Ángela Leyva en la selección peruana y dio la razón de su decisión

El técnico brasileño también informó que Maguilaura Frías no estará con la ‘bicolor’ en los próximos torneos.

Antonio Rizola habló por primera vez sobre la ausencia de Ángela Leyva en las primeras convocatorias de la Selección Peruana de Vóley. El técnico brasileño confirmó que la atacante no formará parte del plantel de la ‘bicolor’, una noticia que generó decepción entre los hinchas.

Publicidad

¿Por qué Ángela Leyva no estará en la Selección Peruana?

En una entrevista con el programa de YouTube ‘Superdeporte’, Rizola explicó los motivos por los que Ángela Leyva no estará en la Selección Peruana para los próximos torneos, como la Copa América y el Campeonato Sudamericano.

“Ángela no tuvo un buen año en Turquía. Desde enero no juega. Sigo todos los partidos y campeonatos, y en las estadísticas se ve que jugó tres o cuatro partidos completos como máximo, y partes de otros. No ha disputado un partido completo desde enero de este año. Por eso, su condición actual no es la ideal. Salió del club y enfrenta algunos problemas”, señaló en primera instancia.

Posterior a ello, reveló que buscó incorporar a Leyva, pero la voleibolista decidió no aceptar el llamado por motivos personales. El técnico aseguró que entiende y respeta su postura.

Publicidad

“La llamé a comienzos de esta semana y le pregunté: ‘Ángela, ya estamos sin tiempo. ¿Puedes presentarte o no puedes presentarte?’. Ella me respondió: ‘Profesor, tengo algunos problemas particulares y no voy a poder presentarme. Perdóneme, pero no hay condiciones para que me presente. O lo hago al cien por ciento o es mejor que no lo haga’. Esta semana me lo dejó claro”, agregó.

Sobre el caso Maguilaura Frías

Por otro lado, Antonio Rizola también confirmó que Maguilaura Frías no formará parte de la selección peruana. La atacante vive una situación parecida a la de Ángela Leyva, a pesar de haber salido campeona recientemente en España.

Publicidad

“Con Maguilaura hablé hace dos semanas. Me dijo: ‘Profesor, no tengo condiciones de estar en Perú para representar, porque tengo compromisos aquí en España y problemas particulares. No voy a presentarme este año, perdóneme, pero no tengo cómo’”, explicó.

Lista oficial de convocadas de Perú

Aixa Vigil (San Martín)

Publicidad

Brenda Lobatón (San Martín)

Esmeralda Sánchez (Alianza Lima)

Diana de la Peña (Alianza Lima)

Publicidad

Flavia Montes (San Martín)

Maricarmen Guerrero (Alianza Lima)

Ginna López (San Martín)

Publicidad

Pamela Cuya (San Martín)

Angélica Aquino (San Martín)

Sandra Ostos (Alianza Lima)

Publicidad

Ysabella Sánchez (Alianza Lima)

Alexandra Machado (Universitario de Deportes)

Coraima Gómez (Circolo Sportivo Italiano)

Publicidad

Karla Ortiz (Universitario de Deportes)

Daniela Muñoz (Universitario de Deportes)

Lucia Magallanes (Universitario de Deportes)

Publicidad

Anghela Barboza (Deportivo Géminis)

Kiara Vicente (Deportivo Géminis)

Estefany Mariñas (Deportivo Géminis)

Publicidad

Alondra Alarcón (UNLV de Estados Unidos)

Fabiana Távara (Eastern Florida State College de Estados Unidos)

Elizabeth Braithwaite (Trinity Valley CC de Estados Unidos)

Publicidad

Jade Cuya (Jacksonville Dolphins de Estados Unidos)

Alondra Villanueva (Seton Hall University de Estados Unidos)

Yadhira Anchante (AO Thíras de Grecia)

Publicidad

Camila Pérez (Circolo Sportivo Italiano)

Antuanette Arteaga (Circolo Sportivo Italiano)

Andrea Villegas (Circolo Sportivo Italiano)

Publicidad

Camila Pineda (Deportivo Soan)

Xina Cortez (Deportivo Soan)

Cristina Cuba (Regatas Lima)

Publicidad

Kiara Montes (Regatas Lima)

Rachell Hidalgo (Regatas Lima)

Nicole Johansson (Regatas Lima)

Publicidad

Ingrid Herrada (Olva Latino)

Jeissy Chía (Rebaza Acosta)

María José Rojas (Atlético Atenea)

Publicidad

Saskya Silvano (Atlético Atenea)

Thaisa McLeod (Atlético Atenea)

DATOS CLAVES

Ángela Leyva rechazó la convocatoria de la Selección Peruana de Vóley por problemas particulares.

Publicidad

El técnico Antonio Rizola confirmó que Maguilaura Frías tampoco se presentará este año.