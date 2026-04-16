Selección Peruana de Vóley: Antonio Rizola anuncia convocatoria con Kiara Montes y más de una sorpresa

Tras el final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, la Selección Peruana iniciará una nueva etapa. Con la mira puesta en la próxima Copa América, Antonio Rizola dio a conocer su primera convocatoria integrada por jugadoras del medio local.

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El estratega brasileño convocó a 17 voleibolistas de la liga nacional. En la nómina resalta la capitana Kiara Montes, junto a varias jugadoras que tendrán su primera experiencia en este nuevo proceso.

El extécnico de Colombia contará en su comando con el peruano Walter Lung, quien viene de dirigir a Olva Latino y seguirá como asistente. Además, el CT se completa con el fisioterapeuta Pedro Canales y el preparador físico y analista David Torres.

Lista de convocadas de Perú

Camila Pérez (Circolo Sportivo Italiano)

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Antuanette Arteaga (Circolo Sportivo Italiano)

Andrea Villegas (Circolo Sportivo Italiano)

Camila Pineda (Deportivo Soan)

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Xina Cortez (Deportivo Soan)

Cristina Cuba (Regatas Lima)

Kiara Montes (Regatas Lima)

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Rachell Hidalgo (Regatas Lima)

Nicole Johansson (Regatas Lima)

Ingrid Herrada (Olva Latino)

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Jeissy Chía (Rebaza Acosta)

María José Rojas (Atlético Atenea)

Saskya Silvano (Atlético Atenea)

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Thaisa McLeod (Atlético Atenea)

Novedades en la nómina de Antonio Rizola

Además de Kiara Montes, la opuesta Thaisa Mc Leod, la líbero Rachell Hidalgo y las armadoras María José Rojas y Cristina Cuba ya cuentan con antecedentes trabajando bajo la dirección de Antonio Rizola.

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Para gran parte de las citadas, se tratará de su debut en la selección absoluta. Desde Circolo fueron llamadas Andrea Villegas, Antuanette Arteaga y Camila Pérez, quienes firmaron una buena campaña pese a que su equipo no alcanzó el top 5 de la Liga Peruana de Vóley.

Entre las caras nuevas destacan dos jugadoras de Deportivo Soan: la armadora Camila Pineda y la atacante Xina Cortez, quien logró afianzarse como titular y terminó el torneo entre las principales anotadoras de su equipo.

La central Nicole Johansson se suma a la ‘bicolor’ junto a sus compañeras de Regatas y peleará por un puesto con Saskya Silvano, quien tuvo escasa participación esta temporada en Atenea; además, la armadora Ingrid Herrada y la punta Jeissy Chía tendrán la oportunidad de mostrarse ante Rizola tras sus actuaciones en Olva Latino y Rebaza Acosta, respectivamente.

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DATOS CLAVES

El técnico Antonio Rizola convocó a 17 jugadoras del medio local para la Selección Peruana.

La capitana Kiara Montes lidera la nómina junto a novedades como Camila Pineda y Xina Cortez.

El comando técnico nacional incluye a Walter Lung como asistente y a David Torres como analista.