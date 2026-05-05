Antonio Rizola dio la segunda convocatoria de la Selección Peruana sin jugadoras de Alianza Lima y San Martín

La Liga Peruana de Vóley llegó a su final esta temporada 2025-26 y de inmediato se dio a conocer las convocadas a la Selección Peruana de Vóley. Lo curioso de la lista que se entregó es la ausencia de las jugadoras de los clubes que jugaron la gran final nacional.

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El entrenador Antonio Rizola en este caso dio a conocer a las convocadas en su segunda convocatoria. Pero sin jugadoras de Alianza Lima y San Martín, esto debido a que el brasileño considera que deberían tener un descanso tras disputar la final. Por lo tanto no han sido incluidas en la nómina.

Lista de convocadas a la Selección Peruana de Vóley

Alexandra Machado (Universitario de Deportes)

Coraima Gómez (Circolo Sportivo Italiano)

Karla Ortiz (Universitario de Deportes)

Daniela Muñoz (Universitario de Deportes)

Lucia Magallanes (Universitario de Deportes)

Anghela Barboza (Deportivo Géminis)

Kiara Vicente (Deportivo Géminis)

Estefany Mariñas (Deportivo Géminis)

Alondra Alarcón (UNLV de Estados Unidos)

Fabiana Távara (Eastern Florida State College de Estados Unidos)

Elizabeth Braithwaite (Trinity Valley CC de Estados Unidos)

Jade Cuya (Jacksonville Dolphins de Estados Unidos)

Alondra Villanueva (Seton Hall University de Estados Unidos)

Yadhira Anchante (AO Thíras de Grecia)

Lista de convocadas a la Selección Peruana de Vóley (Foto: FPV).

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Mediante sus redes oficiales, la Federación Peruana de Vóley (FPV), dio a conocer la nómina definitiva, aparte de dar a conocer la fecha en la que las jugadoras deberán presentarse para comenzar con los entrenamientos.

“Las nuevas deportistas citadas deberán presentarse el próximo lunes 11 a las 9:00 a.m. en el CAR de la Villa Deportiva Nacional – VIDENA, donde se sumarán a las labores técnicas, físicas y tácticas programadas”, se puede leer.

Por otro lado, hay que recordar que el entrenador Antonio Rizola explicó que van a tener un proceso de preparación con más de 40 deportistas. Esto debido a que tendrán que afrontar hasta tres torneos internacionales: Copa América, Sudamericano clasificatorio al Mundial y Juegos Panamericanos Universitarios.

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