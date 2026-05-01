Vivian Baella explicó su versión sobre el conflicto con Natalia Málaga en la Selección Peruana: “No entren en polémicas”

Natalia Málaga y Vivian Baella quedaron en el centro de la atención tras una controversia que despertó múltiples reacciones. La situación surgió luego de que la exvoleibolista recordara su etapa en la Selección Peruana de Vóley y relatara uno de los momentos más complicados que vivió bajo la conducción de la hoy entrenadora de Deportivo Géminis.

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La exjugadora relató la exigencia y los duros momentos personales que vivió junto a varias de sus compañeras bajo la dirección de la entrenadora. Por su parte, Málaga respondió de forma tajante y sostuvo que se puede debatir la forma de trabajo, pero no los resultados obtenidos.

Vivian Baella aclaró polémica con Natalia Málaga

La polémica creció rápidamente y los ‘voleilovers’ tomaron partido, generando una ola de comentarios en redes sociales. Ante ello, Baella volvió a pronunciarse, aprovechó en responderle a Natalia y explicó por qué decidió revelar ese episodio de su experiencia.

“Yo en ningún momento puse en tela de juego la trayectoria de Natalia Málaga. Porque yo sé lo que ella significó para el voleibol peruano. Yo comenté ese capítulo de mi vida como experiencia personal y creo que esto también es válido. Yo en ningún momento entré y dije: ‘Natalia es así, Natalia es asá’“, expresó Vivian en primera instancia.

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Posterior a ello, agregó lo siguiente: “O sea, yo siempre recuerdo a Natalia Málaga con mucho cariño, porque así como ella, como tenía su forma de ser de entrenarnos, también tenía su forma de ser fuera dé”.

No quiere que entren en polémicas

Vivian Baella dejó en claro que no guarda ningún resentimiento hacia Natalia Málaga y que jamás buscó perjudicar su imagen. Además, contó una anécdota divertida con la que quiso demostrar que la entrenadora no siempre tiene un carácter tan rígido.

“Una vez más tuvimos un viaje a Disney que lo ganamos en los juegos de la juventud. Quedamos terceras y el Comité Olímpico nos regaló un viaje a Disney. Ahí fuimos con Natalia, casi todo el equipo, y Natalia completamente diferente. Los primeros días entrenábamos, hacíamos parte física, salíamos a correr alrededor del hotel. Sí, por ser un viaje de relajo, pero que sabíamos que regresando teníamos más compromisos con la selección. En los parques, Natalia, completamente diferente, nos hacía divertirnos, nos dejaba ser. Así que fue simplemente un capítulo que viví y, gente, por favor, no entren en polémicas”, explicó.

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Natalia Málaga le respondió a Vivian Baella

Mediante una publicación en Facebook, Natalia Málaga se pronunció luego de las declaraciones de Vivian Baella. La DT señaló que escuchó el testimonio de la exjugadora, aunque dejó claro de manera firme que no está de acuerdo con esa versión.

“El alto rendimiento no es para agradar, es para lograr resultados. Se puede cuestionar el método, pero no los resultados que son los que hacen historia. No todos los procesos son cómodos, siempre trabajé para que el Perú compita, no para caer bien. Y eso no va a cambiar.”

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En su publicación, Málaga remarcó que cada integrante del equipo puede recordar su paso por la selección desde su propia experiencia. No obstante, señaló que ella prefiere basarse en los hechos y aseguró que jamás ha hablado mal de sus exjugadoras. Así lo expresó: “Tengo valores para no comentar algo malo de cada jugadora”.

DATOS CLAVES

Vivian Baella aclaró que su testimonio sobre Natalia Málaga fue una experiencia personal sin resentimientos.

La entrenadora Natalia Málaga respondió que el alto rendimiento prioriza resultados sobre métodos de trabajo.

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