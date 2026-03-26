Natalia Málaga responde a las críticas tras avanzar a semifinales de la Liga Peruana de Vóley: “No estaba muerta, estaba de parranda”

Natalia Málaga continúa dando de qué hablar con Deportivo Géminis en la Liga Peruana de Vóley 2026. Tras vencer a Atlético Atenea en el extra game y meterse en semifinales como la única entrenadora peruana en esta instancia, la exvoleibolista aprovechó para responder a quienes la cuestionaban.

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La medallista olímpica asumió el mando de un equipo que la temporada anterior luchó por no descender y, en pocos meses, consiguió transformarlo hasta colocarlo entre los cuatro mejores del torneo.

Natalia Málaga le respondió a sus críticos

Al ser consultada por las críticas que recibió luego de estar alejada de los banquillos, Natalia Málaga respondió con ironía, fiel a su característico estilo.

“No estaba muerta, estaba de parranda, amigo. Corresponde estar de parranda de vez en cuando, ¿no?”, fue la llamativa respuesta de la estratega ante las cámaras de La Cátedra Deportes.

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Ya piensa en la semifinal ante Alianza Lima

Por otro lado, la entrenadora de 62 años también se refirió al primer duelo que disputará ante Alianza Lima en los próximos días.

“No hay nada que cambiar, solo mejorar la continuidad del trabajo. Evitar errores tontos, como cuando las jugadoras se chocan, no hablan o dejan caer la pelota”, expresó en primera instancia.

Asimismo, agregó lo siguiente: “Esos errores deberían ser menos. Hay que jugar, tratar de esquivar el bloqueo rival, no pegar, controlar eso. Es más tiempo de entrenamiento y práctica, de eso se trata el voleibol”.

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¿Cuándo juega Géminis vs Alianza Lima?

Alianza Lima y Deportivo Géminis se verán las caras este sábado 28 de marzo por la primera semifinal de la Liga Peruana de Vóley, desde las 19:00 horas de Perú en las instalaciones del Polideportivo Lucha Fuentes en Villa El Salvador.

DATOS CLAVES

Natalia Málaga , de 62 años, clasificó a Deportivo Géminis a las semifinales de la liga.

, de 62 años, clasificó a a las semifinales de la liga. Géminis enfrentará a Alianza Lima este sábado 28 de marzo a las 19:00 horas.

este sábado a las 19:00 horas. El encuentro de semifinales se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.