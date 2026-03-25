Así quedaron las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025-26: días y horarios de los partidos

La Liga Peruana de Vóley está llegando a su final y en este caso se han conocido a los cuatro clasificados que disputarán las semifinales. El certamen está al rojo vivo por lo que se espera que sean duelos candentes. Ya que realmente se ve cuadros que están en un tremendo nivel afrontando este certamen.

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Los dos primeros equipos en lograr su clasificación a esta etapa final fueron San Martín y Alianza Lima. Ambas escuadras lo hicieron en los cuartos de final tras derrotar en dos partidos consecutivos a sus rivales. Las ‘santas’ superaron a Circolo Sportivo Italiano, mientras que las ‘blanquiazules’ hicieron lo mismo contra Deportivo Soan.

En el caso de Géminis no fue tan fácil, ya que terminaron jugando un partido extra contra Atlético Atenea. En este caso, el cuadro dirigido por Natalia Málaga superó a las ‘diosas’ por 3-0 en el choque final consiguiendo de esta forma su clasificación a la etapa final.

Por otro lado, Universitario de Deportes todavía tiene que jugar un partido ante Regatas Lima en busca de clasificar a las semifinales. Por ahora el duelo está empate con una victoria para cada uno de los equipos.

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¿Cuándo se jugará las semifinales de la Liga Peruana de Vóley?

La primera semifinal la tiene el cuadro de Alianza Lima que se enfrentará a Géminis. Por el momento no se ha confirmado el horario ni el día que jugarán el partido de ida. Pero sería entre el sábado 28 a las 19:00 horas y domingo 29 de marzo a las 17:00 horas.

Lo mismo pasaría en la segunda semifinal en la que San Martín enfrentará al cuadro vencedor del Universitario vs. Regatas. Lo mismo con el anterior partido, todavía no hay fecha ni horario confirmado.

Datos Claves

San Martín y Alianza Lima clasificaron a semifinales tras ganar sus series de cuartos.

y clasificaron a semifinales tras ganar sus series de cuartos. Natalia Málaga dirigió a Géminis en su victoria 3-0 ante Atenea para clasificar.

dirigió a en su victoria 3-0 ante Atenea para clasificar. Las semifinales se disputarían entre el sábado 28 y domingo 29 de marzo.