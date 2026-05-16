La exvoleibolista habló luego de la carta notarial que le envió el club 'íntimo' por sus declaraciones sobre la central nacional.

Vivian Baella salió al frente. La exvoleibolista quedó en medio de la polémica luego de sus comentarios sobre Flavia Montes y su llegada a Alianza Lima, al asegurar que la central ya había cerrado su fichaje con las ‘blanquiazules’ antes del ‘extra game’ de la Liga Peruana de Vóley, a cambio de una fuerte suma de dinero y hasta un inmueble.

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Sus palabras no fueron bien recibidas ni por la exjugadora de la San Martín ni por el club ‘íntimo’, que incluso le envió una carta notarial a Baella exigiéndole una rectificación y disculpas, al considerar que sus declaraciones no reflejaban la verdad.

Además, le advirtieron que, de no hacerlo en un plazo de 24 horas, tomarían acciones legales. Frente a esta situación, la exvoleibolista de la Selección Peruana optó por pronunciarse y pedir disculpas públicamente.

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¿Qué dijo Vivian Baella tras la carta notarial de Alianza Lima?

En la más reciente edición de ‘Bloque y Punto’, Vivian Baella aclaró que nunca buscó cuestionar el profesionalismo de Flavia Montes ni afectar la imagen de Alianza Lima con sus declaraciones.

“Recalcar que no tuve ninguna intención de poner en tela de juicio el profesionalismo de Flavia ni la transparencia del club Alianza Lima”, expresó en primera instancia la exvoleibolista.

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Asimismo, agregó lo siguiente: “No emití ningún juicio de valor, pero soy consciente de las molestias que esto pudo haber ocasionado; es por eso que pido mis más sinceras disculpas a ambas partes, tanto a Flavia como al club Alianza Lima”.

Las disculpas de Vivian Baella a Flavia Montes y Alianza Lima

Después de ello, Baella ofreció las disculpas del caso, tanto a la central nacional como a la institución ‘victoriana’ y admitió que difundió información que no había sido verificada de manera correcta.

“La información precisada en ese programa no contaba con un sustento verificable y, por lo tanto, aclaró que no se ajusta a la verdad de los hechos. Reconozco mi equivocación al compartir un comentario que no fue corroborado adecuadamente”, sentenció.

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DATOS CLAVES

Vivian Baella pidió disculpas públicas a Flavia Montes y Alianza Lima en su programa.

El club blanquiazul envió una carta notarial exigiendo una rectificación en un plazo de 24 horas.

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