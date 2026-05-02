¿Paola Rivera jugará el ‘extra game’ por la final de la Liga Peruana de Vóley? Esto es lo que se sabe sobre su lesión

El cierre del segundo duelo por la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 generó preocupación en la San Martín, no solo por la derrota ante Alianza Lima, sino también por la situación de su principal armadora, Paola Rivera.

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La voleibolista mexicana acabó el compromiso con molestias en la pierna, lo que ha encendido las alarmas sobre su posible presencia en el decisivo ‘extra game’ programado para este domingo 3 de mayo.

¿Qué pasó con Paola Rivera en la final de vuelta?

En el transcurso del cuarto set, Paola Rivera sintió una fuerte molestia en el muslo, encendiendo de inmediato la preocupación en el comando técnico de la San Martín.

Aunque presentaba dificultades para desplazarse con normalidad, la armadora mexicana hizo el esfuerzo por continuar en cancha en un momento clave del encuentro.

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El cuerpo médico del club ‘santo’ optó por inmovilizar la zona afectada con un vendaje para que pudiera continuar en el partido, aunque esto no bastó para que retomara su mejor versión. La molestia terminó influyendo en su desempeño durante los minutos decisivos en el Polideportivo Lucha Fuentes.

¿Paola Rivera jugará el ‘extra game’ por la final?

La situación física de Paola Rivera mantiene en alerta a la San Martín, mientras sus hinchas esperan que pueda recuperarse a tiempo y estar presente en la final por el ‘extra game’ de la Liga Peruana de Vóley 2025/26.

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Sin embargo, según pudo conocer Bolavip Perú, la armadora presenta un desgarro en el muslo derecho y no habría entrenado toda la semana, por lo que sería difícil que pueda disputar el cotejo programado para el día de mañana, domingo 3 de abril.

DATOS CLAVES

La armadora mexicana Paola Rivera sufrió un desgarro en el muslo durante la final de vuelta.

La lesión impediría la participación de Rivera en el partido decisivo del domingo 3 de mayo.

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