El anuncio se conoció a través de las redes sociales de Alianza Lima Vóley. Maëva Orlé se despide del club tras su arribo en 2023 y el tricampeonato nacional. A su vez, ella dedicó un mensaje.

Alianza Lima informó de manera oficial la salida de la jugadora más valiosa de la última Liga Peruana de Vóley 2025/2026, Maëva Orlé. A través de un video y algunas publicaciones en redes sociales, el club ‘íntimo’ le dijo adiós a su tricampeona, quien también dedicó unas palabras. La francesa es una más de las jugadoras que ya no seguirán en el conjunto blanquiazul para la próxima temporada.

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Luego del tricampeonato nacional ganado en la final ante la San Martín, es tiempo de cambios para Alianza Lima. En las últimas horas, el club se despidió de Facundo Morando, su entrenador, quien decidió no continuar, ya que posee ofertas del exterior. Ahora, el club ‘blanquiazul’ se despide de la reciente ganadora del MVP del torneo, Maëva Orlé.

A través de una serie de publicaciones, la institución tricampeona del Perú enalteció la labor de la jugadora francesa y le agradeció por su entrega y profesionalismo durante su adiós. Lo hizo con un video de 1 minuto 26 segundos en donde la propia Orlé también dejó un mensaje.

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“Fueron tres años muy importantes para mí. Yo sé que este club, la historia de este club, va a estar en mi corazón para siempre. No sé si vaya a regresar para jugar, pero la verdad es que vamos a regresar para ver partidos porque ahora el club es mi familia y va a ser mi familia para siempre“, fueron las palabras de la opuesta en el emotivo video.

Tres temporadas, tres campeonatos y una historia que quedará para siempre. 🏆♾️



A veces no somos conscientes de que estamos viviendo momentos que un día recordaremos por siempre. Y tú fuiste parte de muchos de ellos.



Gracias por cada lucha, cada alegría y cada instante que… pic.twitter.com/f2U8wEjr8K — Alianza Lima Vóley (@AlianzaLimaVB) May 15, 2026

En tanto, Alianza Lima le dedicó unas palabras en la publicación del video. “Tres temporadas, tres campeonatos y una historia que quedará para siempre. A veces no somos conscientes de que estamos viviendo momentos que un día recordaremos por siempre. Y tú fuiste parte de muchos de ellos. Gracias por cada lucha, cada alegría y cada instante que ayudó a convertir esta historia en algo eterno. Porque el tiempo pasa, pero el amor que entregaste por este escudo nunca se olvida. Gracias por todo, Maëva.”, escribieron.

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¿Quién reemplazará a Maëva Orlé en Alianza Lima?

Alianza Lima está en la búsqueda de opuestas ante la salida de Maëva Orlé y la muy probable de Yanlis Féliz. En el plantel, únicamente, quedará Nayeli Yábar como única opción, por lo que Cenaida Uribe, jefa del equipo, evalúa opciones como refuerzo.

La colombiana Ivonne Montaño fue una de las opciones que consideró Uribe para reforzar esa zona de la cancha. No obstante, en los últimos días, esta posibilidad se fue enfriando. Por lo cual, continuará la búsqueda de la jefa de equipo de Alianza Lima.

Los refuerzos, las bajas y las renovaciones en Alianza Lima para la próxima temporada

REFUERZOS

Daniela Bulaich (Punta / viene de Narconon Volley Melendugno de Italia)

Flavia Montes (Central / viene de la Universidad San Martín)

Allison Holland (Central / llega desde Deportivo Soan)

Cristina Cuba (Armadora / llega desde Regatas Lima)

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BAJAS

Facundo Morando (podría irse a Fluminense)

Maëva Orlé (podría jugar en Brasil)

Yanlis Féliz (interesa en la Liga Peruana de Vóley)

Elina Rodríguez (jugaría en el exterior)

Doris Manco (tiene ofertas en Perú y en España)

Maricarmen Guerrero (podría jugar en Universitario)

Meegan Hart (no se conoce su destino)

RENOVACIONES

Ysabella Sánchez (hasta 2028)

Diana de la Peña (hasta 2028)

Sandra Ostos

Esmeralda Sánchez

Clarivett Yllescas

Maria Alejandra Marín

Esmeralda Loroña

Nayeli Yábar

Zahira Quiñe

Datos claves

Maëva Orlé deja Alianza Lima tras ganar tres títulos y ser elegida MVP.

deja Alianza Lima tras ganar tres títulos y ser elegida MVP. Facundo Morando sale de la dirección técnica por posibles ofertas del exterior.

sale de la dirección técnica por posibles ofertas del exterior. Nuevos fichajes: llegan Daniela Bulaich, Flavia Montes, Allison Holland y Cristina Cuba.