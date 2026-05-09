San Martín asegura la continuidad de Paola Rivera, Brenda Lobatón y otras voleibolistas para la próxima temporada

Yudy Balcázar lamentó la salida de Flavia Montes, pero destacó a las jugadoras que seguirán en San Martín para la próxima temporada.

La temporada terminó con la San Martín quedándose con el subcampeonato luego de perder frente a Alianza Lima en un vibrante ‘extra game’ de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

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Si bien no pudo conquistar el título, el equipo ‘santo’ mejoró su desempeño respecto a la temporada pasada, cuando finalizó en el tercer lugar del campeonato peruano.

Todo indica que Guilherme Schmitz seguirá al mando como entrenador. Sin embargo, se vienen importantes cambios en el plantel de Santa Anita, con una etapa de renovación que incluirá nuevos refuerzos, algunas permanencias confirmadas y posibles salidas.

Permanencias confirmadas

Yudy Balcázar, gerente deportiva de San Martín, expresó su pesar por la salida de Flavia Montes y la posible partida de Aixa Vigil, aunque también dio a conocer qué voleibolistas continuarán en el plantel de cara a la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley.

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“De hecho, estamos debilitadas porque pierdo a Flavia Montes, que es un referente de las centrales que tenemos en Perú. Pierdo a Aixa Vigil, que es una de las referentes puntas del Perú. Entonces, claro que sí merma el equipo, pero considero que se están quedando las que quieren estar, como son Brenda Lobatón, Angélica Aquino, Gina López, Pamela Cuya, Paola Rivera”, dio a conocer Balcázar.

Además, destacó el compromiso de las jugadoras mencionadas y elogió su desempeño en la final. “Como dicen, ‘se quieren ir de San Martín’. ¿Tú crees que jugarían así la final? Las que quieren irse juegan ‘na-na-na’. Entonces, las que quieren quedarse, las que quieren jugar, las que tienen la identidad con el equipo, matan, pues”.

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¿Aixa Vigil se irá a Universitario?

Aixa Vigil se ha convertido en uno de los nombres más comentados del mercado de pases rumbo a la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley. Aunque aún tiene contrato con San Martín, su futuro sigue siendo incierto debido al interés de Universitario de Deportes por sumarla a su plantel.

La salida de Aixa Vigil dejó de ser un rumor. Yudy Balcázar confirmó que existen negociaciones en curso para su posible traspaso a Universitario de Deportes.

“Aixa tendría que quedarse un año más, pero si decide irse, le daría su carta pase. Mira, como les digo siempre, yo tengo casi tres reuniones al año con todas las categorías y les recalco que en el equipo tienen que estar las chicas que quieren estar en el equipo. Es como un trabajo; qué horrible es trabajar en un sitio que no te gusta. Trabajas sin ganas, entonces para qué”, señaló la dirigente en diálogo con ‘Sobre la Net’.

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Balcázar también reveló que se encuentra a la espera de la respuesta de la ‘U’: “Si quiere su carta pase; la negocio. Yo creo que nos hemos puesto de acuerdo con la ‘U’; bueno, yo lo he dicho, hablé con ellos”.

DATOS CLAVES

San Martín obtuvo el subcampeonato de la Liga Peruana de Vóley tras perder ante Alianza.

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Aixa Vigil negocia su traspaso a Universitario de Deportes pese a tener contrato vigente.