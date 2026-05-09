Flavia Montes desmintió polémicas declaraciones de Vivian Baella: “No permitiré que nadie desprestigie mi imagen”

Vivian Baella, exvoleibolista profesional, sorprendió a todos al revelar información que recibió sobre Flavia Montes. Según contó, la central ya habría cerrado su llegada a Alianza Lima incluso antes de jugar la final de la Liga Peruana con la San Martín, equipo al que pertenecía en ese momento.

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Durante la conversación, Baella señaló que la central nacional habría sido convencida con una importante suma económica y hasta un departamento como parte de su fichaje por el club’ blanquiazul’ para la temporada 2026/2027.

Esta declaración causó gran impacto y rápidamente generó polémica en redes sociales, reavivando el debate sobre los movimientos en el mercado de pases del vóley peruano.

Flavia Montes desmintió declaraciones de Vivian Baella

Luego de las controvertidas declaraciones de Vivian Baella, Flavia Montes salió al frente para negar que haya recibido lujos como parte de su llegada a Alianza Lima. La voleibolista peruana utilizó sus redes sociales para compartir un comunicado en el que rechazó tajantemente lo dicho por la exjugadora.

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En primer lugar, señaló que respeta las opiniones de cada persona: “Como deportista, pero principalmente como ciudadana peruana, soy firmemente respetuosa de la libertad de expresión, como mecanismos de transmisión de información. En ese sentido, acepto -como parte de ese derecho- las opiniones, críticas o juicios de valor que puedan realizarse sobre mi persona, sean estos o no de mi agrado”.

Después, Montes cuestionó que se hagan ese tipo de afirmaciones con tanta ligereza: “Lo que claramente, como cualquier persona, rechazo, son afirmaciones desprovistas de verdad que dañan mi reputación, mi prestigio y los valores que he venido construyendo durante mi desarrollo profesional y trayectoria deportiva. Afirmar -sin una sola evidencia- y encubrirse bajo el concepto de “comentarios de terceros, sin confirmar, o fuentes supuestamente confiables”, es, de no ser informado, en el mejor de los casos, sino, ILEGAL”.

Finalmente, fue enfática al señalar que no permitirá que se perjudique su nombre con declaraciones falsas. “En todos mis años de carrera he mantenido un perfil deportivo íntegro y honorable, sin ningún tipo de proceso disciplinario que lo cuestione, actuando siempre con probidad y compromiso tanto en mis actuaciones deportivas como personales, en las instituciones que he orgullosamente defendido( Regatas Lima y Universidad San Martín). Por esta razón, no permitiré que ninguna persona ni medio de comunicación desprestigie mi imagen deportiva y lesione mis derechos al honor y a la buena reputación. Las opiniones deben educar e informar verazmente a la población, a los seguidores de este hermoso deporte y no, por el contrario, avergonzarla”.

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¿Qué dijo Vivian Baella sobre Flavia Montes?

En una reciente edición de su podcast, Vivian Baella abordó los rumores sobre Flavia Montes y su presunto acuerdo con Alianza Lima antes de disputar la final de la Liga Peruana de Vóley. La exvoleibolista compartió esta información con cautela, dejando en claro que se trataba de una versión que había llegado hasta ella.

“La gente comenzó a circular en redes sociales en torno a su fichaje. Me llegó información. Ojo, dicen, yo no lo estoy afirmando, no tengo cómo comprobarlo, pero me contaron, mi fuente es muy confiable”, señaló Baella, dejando en claro que no aseguraba la veracidad total de esa información.

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De acuerdo con lo comentado en el programa, a Montes le habrían propuesto una importante suma de dinero y hasta una propiedad para concretar su llegada al club ‘íntima’ de cara a la temporada 2026/2027.

“Dicen que ella ya había llegado a un acuerdo con Alianza Lima aproximadamente una semana antes de la final.Dicen que le entregaron un monto elevado y también un inmueble al que se hizo acreedora una semana antes de la final”, agregó.

DATOS CLAVES

Flavia Montes negó recibir un departamento y dinero por fichar con Alianza Lima.

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Vivian Baella afirmó que el acuerdo ocurrió para la temporada 2026/2027 del vóley.