Perú 0-0 Brasil EN VIVO Y GRATIS por la Copa Sudamericana de Vóley 2026 Vía Latina: punto a punto

Perú y Brasil se enfrentan el día de hoy por la fecha 2 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Ahora sigue el punto a punto de este gran partido.

El equipo nacional no pudo iniciar con pie derecho la Copa Sudamericana de Vóley 2026 y el día de ayer perdió 3-0 en el debut frente a Chile en parciales de 25-20, 25-19 y 25-22.

Empieza oficialmente la transmisión del partido con la entonación de los himnos de Perú y Brasil a instantes del inicio de partido.

Perú y Brasil miden fuerzas por la fecha 2 de la la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Sigue las incidencias de este duelo que se disputa en el Coliseo Eduardo Dibós.

Perú y Brasil se encuentran en el marco de la fecha 2 de la la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Con resultados totalmente opuestos conseguidos durante la jornada inicial en donde el equipo nacional cayó 3-0 ante Chile y las cariocas vencieron 3-0 a Bolivia, ahora se viene un encuentro de alto voltaje en donde el triunfo es imperativo. A continuación, vive el duelo al estilo de Bolavip Perú.

¿A qué hora juegan Perú vs. Brasil por la Copa Sudamericana de Vóley 2026?

16:15 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

17:15 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

18:15 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

19:15 | Chile, Bolivia y Venezuela

20:15 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

01:15 | España (24/07)

¿Dónde ver Perú vs. Brasil por la Copa Sudamericana de Vóley 2026?