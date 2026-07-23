Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Copa Sudamericana de Vóley

Perú 0-0 Brasil EN VIVO Y GRATIS por la Copa Sudamericana de Vóley 2026 Vía Latina: punto a punto

Perú y Brasil miden fuerzas por la fecha 2 de la la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Sigue las incidencias de este duelo que se disputa en el Coliseo Eduardo Dibós.

¡Empezó el partido!

Perú y Brasil disputan el primer tiempo del partido. El punto inicial fue para las cariocas que lo ganan 1-0.

¡Ceremonia de himnos!

Empieza oficialmente la transmisión del partido con la entonación de los himnos de Perú y Brasil a instantes del inicio de partido.

¡Calentamiento de los equipos!

Las jugadoras de Perú y Brasil realizan los respectivos trabajos precompetitivos a minutos del inicio de partido en el Coliseo Eduardo Dibós.

¡Las convocadas de Brasil!

Wagner Fernandes cuenta con las siguientes opciones para competir durante la Copa Sudamericana de Vóley 2026:

  • Kenya Malachias
  • Vivian Lima
  • Bruna Costa
  • Sabrina Machado
  • Jaqueline Schmitz
  • Mariana Brambilla
  • Aline Segato
  • Glayce Vasconcelos
  • Karina Souza
  • Lívia Santos
  • Juliana Gandra
  • Lanna Gabriella
  • Erica Motta
  • Paulina Souza

¡Las convocadas de Perú!

Antonio Rizola tiene a disposición a las siguientes jugadoras para esta Copa Sudamericana de Vóley 2026:

  • Yadhira Anchante
  • Jade Cuya
  • Rachell Hidalgo
  • Andrea Villegas
  • Diana de la Peña
  • Coraima Gómez
  • Anghela Barboza
  • Kiara Montes
  • Brenda Lobatón
  • Karla Ortíz
  • Sandra Ostos
  • Antuanette Arteaga
  • Alondra Alarcón
  • Daniela Muñoz

¡Debut amargo de Perú!

El equipo nacional no pudo iniciar con pie derecho la Copa Sudamericana de Vóley 2026 y el día de ayer perdió 3-0 en el debut frente a Chile en parciales de 25-20, 25-19 y 25-22.

Image

¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Perú vs. Brasil!

Perú y Brasil se enfrentan el día de hoy por la fecha 2 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Ahora sigue el punto a punto de este gran partido.

Image

Perú vs. Brasil por la Copa Sudamericana de Vóley 2026.
© Gemini IA.Perú vs. Brasil por la Copa Sudamericana de Vóley 2026.

Perú y Brasil se encuentran en el marco de la fecha 2 de la la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Con resultados totalmente opuestos conseguidos durante la jornada inicial en donde el equipo nacional cayó 3-0 ante Chile y las cariocas vencieron 3-0 a Bolivia, ahora se viene un encuentro de alto voltaje en donde el triunfo es imperativo. A continuación, vive el duelo al estilo de Bolavip Perú.

¿A qué hora juegan Perú vs. Brasil por la Copa Sudamericana de Vóley 2026?

  • 16:15 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
  • 17:15 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
  • 18:15 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
  • 19:15 | Chile, Bolivia y Venezuela
  • 20:15 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
  • 01:15 | España (24/07)
+ Seguinos en

¿Dónde ver Perú vs. Brasil por la Copa Sudamericana de Vóley 2026?

  • Latina TV | Perú
  • Latina Web | Perú
  • SporTV 2 | Brasil
  • Facebook oficial de la Federación Peruana de Vóley
  • Canal de YouTube de la Confederación Sudamericana de Vóley
Renato Pérez
Renato Pérez
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones