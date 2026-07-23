Perú 0-0 Brasil EN VIVO Y GRATIS por la Copa Sudamericana de Vóley 2026 Vía Latina: punto a punto

Perú y Brasil se encuentran en el marco de la fecha 2 de la la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Con resultados totalmente opuestos conseguidos durante la jornada inicial en donde el equipo nacional cayó 3-0 ante Chile y las cariocas vencieron 3-0 a Bolivia, ahora se viene un encuentro de alto voltaje en donde el triunfo es imperativo. A continuación, vive el duelo al estilo de Bolavip Perú.
¿A qué hora juegan Perú vs. Brasil por la Copa Sudamericana de Vóley 2026?
- 16:15 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 17:15 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 18:15 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 19:15 | Chile, Bolivia y Venezuela
- 20:15 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- 01:15 | España (24/07)
¿Dónde ver Perú vs. Brasil por la Copa Sudamericana de Vóley 2026?
- Latina TV | Perú
- Latina Web | Perú
- SporTV 2 | Brasil
- Facebook oficial de la Federación Peruana de Vóley
- Canal de YouTube de la Confederación Sudamericana de Vóley