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Copa Sudamericana de Vóley

Dónde ver EN VIVO Perú vs. Brasil por la Copa Sudamericana de Vóley 2026: canales de TV y streaming online

Perú y Brasil se enfrentan el día de hoy en el Coliseo Eduardo Dibós. En la siguiente nota descubre cómo seguir este gran encuentro desde cualquier locación.

Perú vs. Brasil por la Copa Sudamericana de Vóley 2026.
© Gemini IA.Perú vs. Brasil por la Copa Sudamericana de Vóley 2026.

Perú y Brasil se enfrentan el día de hoy en el marco de la fecha 2 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. El Coliseo Eduardo Dibós de San Borja será testigo de un encuentro que podría representar la reacción del equipo nacional o de una prematura eliminación del campeonato luego de un debut amargo. Dicho esto, ahoras podrás saber conocer los horarios programados y canales oficiales.

Hablando del nivel mostrado por Perú en esta Copa Sudamericana de Vóley 2026, el día de ayer se dio una muy derrota ante Chile. Fue un contundente 3-0 con parciales de 25-20, 25-19 y 25-22 en donde las dirigidas por Antonio Rizola dejaron bastante qué desear por el nivel mostrado en el campo de juego. Ahora llegó el turno de dar vuelta a la página y el duelo de hoy ante Brasil será clave.

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¿A qué hora juegan Perú vs. Brasil por la Copa Sudamericana de Vóley 2026?

  • 16:15 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
  • 17:15 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
  • 18:15 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
  • 19:15 | Chile, Bolivia y Venezuela
  • 20:15 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
  • 01:15 | España (24/07)

¿Dónde ver Perú vs. Brasil por la Copa Sudamericana de Vóley 2026?

  • Latina TV | Perú
  • Latina Web | Perú
  • SporTV 2 | Brasil
  • Facebook oficial de la Federación Peruana de Vóley
  • Canal de YouTube de la Confederación Sudamericana de Vóley

Agenda de Perú en la Copa Sudamericana de Vóley 2026

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Las grandes ausencias de Perú para la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Fecha 1 – 22 de julio

  • Perú 0-3 Chile

Fecha 2 – 23 de julio

  • Perú vs. Brasil | 18:15

Fecha 3 – 24 de julio

  • Perú vs. Bolivia | 18:15

Lista de convocadas de Perú para la Copa Sudamericana de Vóley 2026

  • Yadhira Anchante
  • Jade Cuya
  • Rachell Hidalgo
  • Andrea Villegas
  • Diana de la Peña
  • Coraima Gómez
  • Anghela Barboza
  • Kiara Montes
  • Brenda Lobatón
  • Karla Ortíz
  • Sandra Ostos
  • Antuanette Arteaga
  • Alondra Alarcón
  • Daniela Muñoz

DATOS CLAVES

  • Perú y Brasil se enfrentan hoy en la Copa Sudamericana de Vóley 2026.
  • Chile venció 3-0 a Perú en la primera fecha del torneo de vóley.
  • Latina TV transmitirá el partido Perú vs. Brasil en vivo a las 18:15.
Renato Pérez
Renato Pérez
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