Dónde ver EN VIVO Perú vs. Brasil por la Copa Sudamericana de Vóley 2026: canales de TV y streaming online

Perú y Brasil se enfrentan el día de hoy en el Coliseo Eduardo Dibós. En la siguiente nota descubre cómo seguir este gran encuentro desde cualquier locación.

Perú y Brasil se enfrentan el día de hoy en el marco de la fecha 2 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. El Coliseo Eduardo Dibós de San Borja será testigo de un encuentro que podría representar la reacción del equipo nacional o de una prematura eliminación del campeonato luego de un debut amargo. Dicho esto, ahoras podrás saber conocer los horarios programados y canales oficiales.

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Hablando del nivel mostrado por Perú en esta Copa Sudamericana de Vóley 2026, el día de ayer se dio una muy derrota ante Chile. Fue un contundente 3-0 con parciales de 25-20, 25-19 y 25-22 en donde las dirigidas por Antonio Rizola dejaron bastante qué desear por el nivel mostrado en el campo de juego. Ahora llegó el turno de dar vuelta a la página y el duelo de hoy ante Brasil será clave.

¿A qué hora juegan Perú vs. Brasil por la Copa Sudamericana de Vóley 2026?

16:15 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

17:15 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

18:15 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

19:15 | Chile, Bolivia y Venezuela

20:15 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

01:15 | España (24/07)

¿Dónde ver Perú vs. Brasil por la Copa Sudamericana de Vóley 2026?

Latina TV | Perú

Latina Web | Perú

SporTV 2 | Brasil

Facebook oficial de la Federación Peruana de Vóley

Canal de YouTube de la Confederación Sudamericana de Vóley

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Agenda de Perú en la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Fecha 1 – 22 de julio

Perú 0-3 Chile

Fecha 2 – 23 de julio

Perú vs. Brasil | 18:15

Fecha 3 – 24 de julio

Perú vs. Bolivia | 18:15

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Lista de convocadas de Perú para la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Yadhira Anchante

Jade Cuya

Rachell Hidalgo

Andrea Villegas

Diana de la Peña

Coraima Gómez

Anghela Barboza

Kiara Montes

Brenda Lobatón

Karla Ortíz

Sandra Ostos

Antuanette Arteaga

Alondra Alarcón

Daniela Muñoz

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