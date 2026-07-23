Dónde ver EN VIVO Perú vs. Brasil por la Copa Sudamericana de Vóley 2026: canales de TV y streaming online

Perú y Brasil se enfrentan el día de hoy en el marco de la fecha 2 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. El Coliseo Eduardo Dibós de San Borja será testigo de un encuentro que podría representar la reacción del equipo nacional o de una prematura eliminación del campeonato luego de un debut amargo. Dicho esto, ahoras podrás saber conocer los horarios programados y canales oficiales.
Hablando del nivel mostrado por Perú en esta Copa Sudamericana de Vóley 2026, el día de ayer se dio una muy derrota ante Chile. Fue un contundente 3-0 con parciales de 25-20, 25-19 y 25-22 en donde las dirigidas por Antonio Rizola dejaron bastante qué desear por el nivel mostrado en el campo de juego. Ahora llegó el turno de dar vuelta a la página y el duelo de hoy ante Brasil será clave.
¿A qué hora juegan Perú vs. Brasil por la Copa Sudamericana de Vóley 2026?
- 16:15 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 17:15 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 18:15 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 19:15 | Chile, Bolivia y Venezuela
- 20:15 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- 01:15 | España (24/07)
¿Dónde ver Perú vs. Brasil por la Copa Sudamericana de Vóley 2026?
- Latina TV | Perú
- Latina Web | Perú
- SporTV 2 | Brasil
- Facebook oficial de la Federación Peruana de Vóley
- Canal de YouTube de la Confederación Sudamericana de Vóley
Agenda de Perú en la Copa Sudamericana de Vóley 2026
Fecha 1 – 22 de julio
- Perú 0-3 Chile
Fecha 2 – 23 de julio
- Perú vs. Brasil | 18:15
Fecha 3 – 24 de julio
- Perú vs. Bolivia | 18:15
Lista de convocadas de Perú para la Copa Sudamericana de Vóley 2026
- Yadhira Anchante
- Jade Cuya
- Rachell Hidalgo
- Andrea Villegas
- Diana de la Peña
- Coraima Gómez
- Anghela Barboza
- Kiara Montes
- Brenda Lobatón
- Karla Ortíz
- Sandra Ostos
- Antuanette Arteaga
- Alondra Alarcón
- Daniela Muñoz
DATOS CLAVES
- Perú y Brasil se enfrentan hoy en la Copa Sudamericana de Vóley 2026.
- Chile venció 3-0 a Perú en la primera fecha del torneo de vóley.
- Latina TV transmitirá el partido Perú vs. Brasil en vivo a las 18:15.