Kiara Montes respondió fuertemente a las críticas tras eliminación de Perú en la Copa Sudamericana de Vóley: “Aguantamos maltratos”

La capitana de la 'bicolor' reveló las diferencias internas en la FPV que marcaron la campaña de Perú en la Copa Sudamericana de Vóley 2026.

Tras la temprana eliminación de la Selección Peruana en la Copa Sudamericana de Vóley 2026, Kiara Montes decidió pronunciarse y asumir la responsabilidad en representación del equipo. El duro revés dejó un profundo impacto en el plantel, que ahora deberá analizar lo sucedido y sacar conclusiones para afrontar de mejor manera los próximos desafíos.

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Según explicó Montes, el rendimiento mostrado por la ‘bicolor’ en el Coliseo Eduardo Dibós estuvo muy por debajo de lo esperado. La voleibolista lamentó el resultado, especialmente porque el plantel trabajó intensamente durante las últimas semanas bajo la dirección del cuestionado Antonio Rizola.

“Es penoso, porque sí nos hemos estado preparando bastante. Los resultados no se dieron como esperábamos. Somos totalmente responsables. Ayer [contra Chile] tuvimos un partido muy malo en actuación general, en la cual ni una de nosotras pudo destacar”, señaló en primera instancia.

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Kiara Montes reveló maltratos externos e internos

Kiara Montes, una de las principales referentes de la Selección Peruana, destacó la entrega y el esfuerzo de todas las jugadoras durante la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Aunque reconoció el malestar que existe por la pobre actuación del equipo en Lima, pidió a los hinchas considerar el contexto antes de emitir juicios.

“Nosotras no nos debemos a nadie, nos debemos a nosotras mismas. Somos las 14 que estamos acá paradas representando, las que decimos sí a las convocatorias”, expresó Kiara.

Además, reveló que el plantel ha atravesado dificultades internas que terminaron afectando el funcionamiento y la unidad del equipo. “Somos las que venimos tantos años aguantando tanto maltratos externos como internos. Seguimos acá y estamos dando pecho y tratando de representar de la mejor manera. Les guste o no, estamos las que estamos”.

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Posterior a ello, agregó lo siguiente: “No hay problemas internos entre nosotras, porque tenemos un lindo grupo, pero no somos ajenas a la realidad que tenemos, de que muchos nos critican y sus jugadoras favoritas no están aquí; luego, tenemos otros temas también con nuestra Federación”.

Pidió respeto y empatía

Montes pidió empatía con el combinado nacional y afirmó que las jugadoras sienten que están siendo blanco de críticas excesivas. “Hay algunas chicas que no pueden venir a entrenar todo el tiempo, son muchas cosas en general. Entonces, hay que respetar también nuestro proceso, porque es bastante duro. Nosotras aguantamos muchas cosas que nadie sabe”.

Finalmente, aseguró que el plantel es plenamente consciente del difícil momento que atraviesa. “Nosotras sabemos lo que hemos hecho mal. No es necesario que los de afuera nos estén diciendo lo que estamos haciendo mal. Lo sabemos y queremos mejorarlo. Hay que hacerlo”.

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Kiara Montes 🏐🇵🇪: “Tantos años aguantando maltratos, nosotras somos las que decimos sí a la convocatoria, les guste o no” 😳



La voleibolista peruana habló fuerte luego del partido ante Brasil por 3-0.



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DATOS CLAVES

Kiara Montes asumió la responsabilidad tras la eliminación de Perú en la Copa Sudamericana.

La jugadora de vóley Kiara Montes denunció haber recibido maltratos internos y externos.

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