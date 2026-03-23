Alianza Lima mantiene el rumbo en su lucha por alcanzar el tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley. Tras imponerse ante Deportivo Soan, el técnico Facundo Morando hizo un balance del rendimiento de su equipo y también se refirió a su continuidad en el cuadro ‘íntimo’.

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En los últimos días, desde Brasil surgieron versiones que señalan que el estratega argentino ya habría llegado a un acuerdo para tomar las riendas del equipo de vóley de Fluminense.

Facundo Morando destacó nivel de Deportivo Soan

En primera instancia, Facundo Morando calificó como una falta de respeto que se catalogue a Deportivo Soan como un rival inferior, ya que por algo quedaron entre los ocho mejores equipos del campeonato.

“No se complicó más de la cuenta, deben entender que estos son los cuartos de final. Me parece una falta de respeto creer que un equipo como Soan no puede ganarle o jugarle a Alianza Lima; entonces, no se complicó más de la cuenta”, expresó en diálogo con la prensa.

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Asimismo, agregó lo siguiente: “Por ahí se normaliza que Alianza esté en una semifinal. No es fácil mantenerse en el top 4, no es fácil mantenerse siempre peleando en una liga tan competitiva como esta. La verdad que significa mucho”.

¿Qué dijo Facundo Morando sobre su futuro?

Al ser consultado sobre los rumores que lo vinculan a una posible llegada a Fluminense de Brasil, el también entrenador de la Selección Argentina ratificó su compromiso con Alianza Lima.

“Yo estoy en Alianza Lima, tengo contrato en Alianza Lima. Estoy orgulloso de mis jugadores y muy contento con lo que están haciendo. El foco está acá y mi prioridad es Alianza Lima”, finalizó.

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El rival de Alianza Lima en semifinales de la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima aguarda por el vencedor de la llave entre Deportivo Géminis y Atlético Atenea. Tras imponerse 3-0 en el duelo de vuelta, ‘las diosas’ estiraron la definición a un partido extra que se disputará este miércoles 25 de marzo.

DATOS CLAVES

El técnico Facundo Morando ratificó su contrato con Alianza Lima ante rumores desde Brasil.

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Alianza Lima clasificó a las semifinales tras vencer al club Deportivo Soan en cuartos.