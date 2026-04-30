Facundo Morando se iría de Alianza Lima: desde Brasil informan que ficharía como DT de Fluminense

Alianza Lima está a un paso de disputar la gran final de la Liga Peruana de Vóley. El conjunto ‘blanquiazul’ enfrentará a San Martín en el ‘extra game’ con la ilusión de alcanzar el tricampeonato.

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Sin embargo, en la previa de este decisivo encuentro, surgió una información que sorprendió a sus hinchas: Facundo Morando podría cerrar su ciclo en el club.

Según informó el periodista brasileño Raffa Siqueira, el entrenador de la Selección Argentina tendría todo acordado para convertirse en nuevo DT de Fluminense.

¿Facundo Morando se va de Alianza Lima?

“Fluminense ha cerrado la contratación del entrenador argentino Facundo Morando, entrenador de Alianza Lima y actual técnico de la selección femenina de su país”, dio a conocer el mencionado comunicador en sus redes sociales.

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Aunque el técnico de 38 años aún no se ha pronunciado sobre su futuro, la final de la Liga Peruana de Vóley podría significar su último partido al mando de Alianza Lima.

O Fluminense fechou a contratação do treinador argentino Facundo Morando, ex-comandante do Alianza Lima e atual técnico da seleção feminina de seu país.

⁰Mais detalhes da sua carreira, contratação e expectativas no vídeo que já está no ar no canal Time de Guerreiras! Link 👇🏻 pic.twitter.com/H7TzUrLWNa — Raffa Siqueira (@raffaelsiqueira) April 29, 2026

¿Qué dijo Morando sobre su futuro?

Hace unos días, Morando se refirió a la labor que viene realizando en el cuadro blanquiazul y señaló que le gustaría ser recordado por su aporte en la profesionalización del vóley.

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“Me gustaría que se me recuerde como una persona que trabajó, que se ocupó de su equipo, sus jugadoras, su staff (…)”, expresó en conversación con el podcast de Paulo Manzo.

“Alianza Lima tiene, en el vóley femenino, un staff que todos los entrenamientos tiene cinco entrenadores, un preparador físico, un fisioterapista, un scoutman, una psicóloga deportiva, un team manager y una jefa de equipo. Toda esa gente está el 99% de los entrenamientos, como puede pasar en un equipo de fútbol profesional. Eso nos lo propusimos con Cenaida (Uribe) y hoy lo logramos. La idea es dejar eso, que eso siga, y que, el día que yo no esté, siga con otra persona y que las personas no sean indispensables”, sentenció.

DATOS CLAVES

El periodista Raffa Siqueira informó que Facundo Morando tendría un acuerdo para dirigir a Fluminense de Brasil.

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El técnico argentino de 38 años actualmente lidera a Alianza Lima y a la Selección Argentina femenina.