Alianza Lima vs. Zhetysu VC EN VIVO y GRATIS por el grupo A del Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025: punto a punto

Alianza Lima disputa su segundo partido en el Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025. Enfrenta a Zhetysu en un duelo decisivo del Grupo A.

Por Hugo Avalos

Alianza Lima, en el Mundial de Clubes 2025.
Alianza Lima enfrenta a Zhetysu VC por el Grupo A del Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025. Se trata de la segunda fecha del certamen, que se disputa en el Arena Pacaembu, São Paulo, en Brasil. El duelo se juega este miércoles 10 de diciembre desde las 13:30 horas (local).

ALIANZA LIMA JUEGA SU SEGUNDO PARTIDO DEL MUNDIAL DE CLUBES

Alianza Lima disputa su segundo partido en el Mundial de Clubes de Vóley Femenino. Enfrenta al conjunto kazajo de Zhetysu por la segunda jornada del Grupo A. Es un partido a todo o nada para las 'Íntimas' para seguir con chances de clasificación a semifinales.

hugo avalos
Hugo Avalos
