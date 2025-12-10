Alianza Lima enfrenta a Zhetysu VC por el Grupo A del Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025. Se trata de la segunda fecha del certamen, que se disputa en el Arena Pacaembu, São Paulo, en Brasil. El duelo se juega este miércoles 10 de diciembre desde las 13:30 horas (local).
Mundial de Clubes
Alianza Lima vs. Zhetysu VC EN VIVO y GRATIS por el grupo A del Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025: punto a punto
Alianza Lima disputa su segundo partido en el Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025. Enfrenta a Zhetysu en un duelo decisivo del Grupo A.
Publicidad
ALIANZA LIMA JUEGA SU SEGUNDO PARTIDO DEL MUNDIAL DE CLUBES
Alianza Lima disputa su segundo partido en el Mundial de Clubes de Vóley Femenino. Enfrenta al conjunto kazajo de Zhetysu por la segunda jornada del Grupo A. Es un partido a todo o nada para las 'Íntimas' para seguir con chances de clasificación a semifinales.
Lee también
Voley
¿Dónde ver en vivo Alianza Lima vs. Zhetysu por el Mundial de Clubes?
Voley
Así se mueve la tabla de posiciones del Mundial de Clubes de Vóley tras el Alianza Lima 0-3 Osasco
Voley
Tras la derrota ante Osasco, ¿cuándo vuelve a jugar Alianza Lima por el Mundial de Clubes?
Alianza Lima