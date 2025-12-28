Es tendencia:
EN VIVO y GRATIS Universitario 2-0 Regatas Lima por la Liga Peruana de Vóley vía Latina

Universitario de Deportes se enfrenta a Regatas Lima por la Liga Peruana de Vóley este domingo.

Por Bruno Castro

Universitario vs. Regatas Lima.
© Liga Peruana de VóleyUniversitario vs. Regatas Lima.

Se viene un partidazo por la Liga Peruana de Vóley, el cuadro de Universitario de Deportes se enfrenta a Regatas Lima en un choque de peso. Ambos elencos están buscando la victoria y en el Polideportivo Luisa Fuentes de Villa El Salvador se enfrentarán en un duro choque este domingo 28 de diciembre desde las 17:00 horas de Perú.

El conjunto de la ‘U’ viene de ganar en mesa a Alianza Lima, lo que las pone con posibilidad de terminar punteras al final de la primera fase. Por lo tanto, buscarán lograr un nuevo triunfo para seguir tentando la punta. Si bien en el juego anterior cayeron por 3-0, en lo anímico pueden sentirse motivadas ante la posibilidad de terminar como punteras.

Por su lado, Regatas Lima está buscando la mejoría en la tabla de posiciones en la que se ubican cuartas. Si bien es imposible que puedan subir de posición al final de la etapa regular, lo que buscan en no terminar más abajo. Así que por eso para ellas un triunfo va a ser vital.

Set 3: Universitario 8-10 Regatas Lima

El cuadro de Regatas sigue adelante en el marcador ante Universitario.

Set 3: Universitario 5-4 Regatas Lima

Comienzo peleado en este tercer set.

¡Arrancó el tercer set!

Se viene el tercer set entre Universitario vs. Regatas Lima.

Set 2: Universitario 25-20 Regatas Lima

Punto y set para Universitario que está a uno de ganar el partido.

Set 2: Universitario 19-18 Regatas Lima

Punto a punto, Regatas quiere darle vuelta al resultado.

Set 2: Universitario 13-14 Regatas Lima

Tiempo pedido por Universitario, Regatas Lima se pone adelante en el marcador.

Set 2: Universitario 11-9 Regatas Lima

Punto para Regatas Lima que quiere meterse en el partido y se hacer a las 'cremas'.

Set 2: Universitario 8-5 Regatas Lima

Universitario aprovechó el bloqueo rival para marcar otro buen punto.

Set 2: Universitario 4-2 Regatas Lima

Nuevamente el cuadro 'crema' comienza por delante en el marcador.

¡Arrancó el segundo set!

Ya se juega el segundo set entre Universitario vs. Regatas Lima.

Set 1: Universitario 25-20 Regatas Lima

Universitario se queda con el primer set.

Set 1: Universitario 20-16 Regatas Lima

Regatas Lima busca darle vuelta al resultado y consigue tremendo punto.

Set 1: Universitario 18-12 Regatas Lima

Tiempo de descanso perdido por Regatas, Universitario va sacando amplia ventaja.

Set 1: Universitario 14-11 Regatas Lima

El cuadro de Universitario consigue otro punto y sigue sacando ventaja.

Set 1: Universitario 12-8 Regatas Lima

Regatas Lima pide tiempo de descanso debido al despegue de Universitario.

Set 1: Universitario 6-7 Regatas Lima

Saque largo de Universitario y Regatas vuelve a la ventaja.

Set 1: Universitario 2-5 Regatas Lima

Bueno comienzo para el elenco de Chorrillos que toma rápidamente la ventaja en Villa El Salvador.

¡Arrancó el partido!

En Villa El Salvador ya se juega el Universitario vs. Regatas Lima.

¡Equipos calentando!

Se viene el calentamiento de los equipos de Universitario vs. Regatas Lima.

¡Universitario busca la punta!

El cuadro de Universitario podría igualar a la San Martín en la punta si logra un triunfo ante Regatas Lima.

¡Toda la información del partidazo!

Hoy desde las 17:00 horas de Perú el juego entre Universitario vs. Regatas Lima.

Imagen

¡Bienvenidos al Universitario vs. Regatas!

Comenzamos con el minuto a minuto para el choque entre Universitario de Deportes vs. Regatas Lima por la Liga Peruana de Vóley.

bruno castro
Bruno Castro
