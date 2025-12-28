EN VIVO y GRATIS Universitario 2-0 Regatas Lima por la Liga Peruana de Vóley vía Latina

Se viene un partidazo por la Liga Peruana de Vóley, el cuadro de Universitario de Deportes se enfrenta a Regatas Lima en un choque de peso. Ambos elencos están buscando la victoria y en el Polideportivo Luisa Fuentes de Villa El Salvador se enfrentarán en un duro choque este domingo 28 de diciembre desde las 17:00 horas de Perú.

El conjunto de la ‘U’ viene de ganar en mesa a Alianza Lima, lo que las pone con posibilidad de terminar punteras al final de la primera fase. Por lo tanto, buscarán lograr un nuevo triunfo para seguir tentando la punta. Si bien en el juego anterior cayeron por 3-0, en lo anímico pueden sentirse motivadas ante la posibilidad de terminar como punteras.

Por su lado, Regatas Lima está buscando la mejoría en la tabla de posiciones en la que se ubican cuartas. Si bien es imposible que puedan subir de posición al final de la etapa regular, lo que buscan en no terminar más abajo. Así que por eso para ellas un triunfo va a ser vital.