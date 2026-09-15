James Rodríguez quería seguir en Europa y ahora trasciende que un club lo rechazó justo antes de que firme por Atlético Nacional.

James Rodríguez finalmente regresó al fútbol colombiano para vestir la camiseta de Atlético Nacional, pero antes de concretar su llegada al conjunto antioqueño tuvo el interés de seguir en Europa. Ahora trasciende que un club lo rechazó, levantando la duda si el ‘Verdolaga’ fue el plan A o no.

El Avellino, de la Serie B de Italia le habría ofrecido a James un contrato por una temporada con un salario cercano a los 2 millones de euros, incluyendo bonos, además de una opción para extender el vínculo si conseguía el ascenso a la Serie A.

La contrapropuesta no llegó y esto se debe a temas deportivos: Angelo D’Agostino, presidente de la escuadra italiana, habló de la negativa del DT Alessandro Nesta de ficharlo, “Me expresó dudas sobre las capacidades del colombiano, al considerar que no se ajustaba del todo a las necesidades del equipo”, dijo en charlas con ‘Sportchannel News 214’

Finalmente, James optó por Atlético Nacional y regresó al fútbol colombiano como agente libre. El ‘10’ firmó con el conjunto antioqueño un contrato hasta el 30 de junio de 2027, convirtiéndose en el decimocuarto club de su carrera profesional y regresando al país donde comenzó su trayectoria con Envigado.

No era sorpresa que James Rodríguez quería seguir en el exterior pero no recibió una oferta que mezcle sus aspiraciones económicas y deportivas, sonó para clubes de México, Brasil, MLS y Turquía.

¿Cuándo debutaría James Rodríguez con Atlético Nacional?

James Rodríguez tendría sus primeros minutos con el Verdolaga e miércoles 16 de septiembre contra el Inter de Bogotá, por la fecha 13 de la Liga BetPlay.

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James Rodríguez fue presentado en Atlético Nacional. Foto: Getty.

En resumen