Alineaciones de Bournemouth y Sunderland por la Premier League: formaciones probables

Bournemouth y Sunderland se enfrentan este domingo 18 de octubre en el Vitality Stadium por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Bournemouth recibe a Sunderland este domingo 18 de octubre desde las 07:00 de México, 10:00 de Argentina, 15:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Vitality Stadium. Bournemouth viene de caer 1-5 ante Chelsea y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Sunderland viene de caer 0-2 ante Brighton y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Bournemouth y Sunderland

Bournemouth (4-2-3-1): Djordje Đ. Petrović, Adam Smith, James Hill, António Silva, Adrien Truffert, Tyler Adams, David Brooks, Ryan Christie, Rayan, Evanilson, Marcus Tavernier. DT: Marco Rose.

Sunderland (4-2-3-1): Robin Roefs, Nordi Mukiele, Kevin Danso, Omar Alderete, Reinildo Mandava, Granit Xhaka, Enzo Le Fée, Noah Sadiki, Chris Rigg, Chemsdine Talbi, Nilson Angulo. DT: Régis Le Bris.

Bajas y ausentes de Bournemouth y Sunderland

Bournemouth:

Julián Araujo (lesión en el muslo; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Alex Scott (lesión muscular; vuelve a fines de octubre de 2026)

Veljko Milosavljević (golpe)

Amine Adli (lesión en el gemelo)

Justin Kluivert (desgarro; vuelve a mediados de octubre de 2026)

Eli Junior Kroupi (lesión en el pie; vuelve a fines de octubre de 2026)

Sunderland:

Thomas Meunier (lesión isquiotibial; vuelve a fines de octubre de 2026)

Habib Diarra (lesión isquiotibial; vuelve a fines de octubre de 2026)

Brian Brobbey (lesión isquiotibial; vuelve a fines de octubre de 2026)

Daniel Ballard (lesión isquiotibial; vuelve a fines de octubre de 2026)

Romaine Mundle (lesión de rodilla; vuelve a principios de enero de 2027)

La previa de Bournemouth y Sunderland: todo lo que hay que saber

Día: domingo 18 de octubre

domingo 18 de octubre Hora: 07:00 de México, 10:00 de Argentina, 15:00 de España

07:00 de México, 10:00 de Argentina, 15:00 de España Estadio: Vitality Stadium

Vitality Stadium Historial: 6 cruces — Bournemouth ganó 2, Sunderland ganó 2 y empataron 2

6 cruces — Bournemouth ganó 2, Sunderland ganó 2 y empataron 2 Último antecedente: 28/02/2026: Bournemouth 1-1 Sunderland

28/02/2026: Bournemouth 1-1 Sunderland Próximo partido de Bournemouth: vs. Manchester United, domingo 25 de octubre

vs. Manchester United, domingo 25 de octubre Próximo partido de Sunderland: vs. Leeds, domingo 25 de octubre