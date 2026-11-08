Alineaciones de Crystal Palace y Liverpool por la Premier League: formaciones probables

Crystal Palace y Liverpool se enfrentan este domingo 8 de noviembre en el Selhurst Park por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Crystal Palace recibe a Liverpool este domingo 8 de noviembre desde las 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 15:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Selhurst Park. Crystal Palace viene de caer 0-2 ante Tottenham y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. Liverpool viene de caer 0-1 ante Arsenal y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Crystal Palace y Liverpool

Crystal Palace (3-4-2-1): Dean Henderson, Chris Richards, Axel Disasi, Jaydee Canvot, Daichi Kamada, Anan Khalaili, Adam Wharton, Quinten Timber, Yéremy Pino, Tyrick Mitchell, Jorgen Strand Larsen. DT: Pierre Sage.

Liverpool (4-2-3-1): Alisson, Ronald Araujo, Jérémy Jacquet, Virgil Van Dijk, Miloš Kerkez, Alexis Mac Allister, Florian Wirtz, Treymaurice Nyoni, Bradley Barcola, Alexander Isak, Cody Gakpo. DT: Andoni Iraola.

Bajas y ausentes de Crystal Palace y Liverpool

Crystal Palace:

Ismaïla Sarr (lesión en la ingle; vuelve a mediados de noviembre de 2026)

Takehiro Tomiyasu (lesión en el gemelo; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Chadi Riad (lesión de rodilla; vuelve a fines de junio de 2027)

Jean-Philippe Mateta (expulsión; vuelve en 3 fechas)

Liverpool:

Conor Bradley (lesión de rodilla; vuelve a principios de enero de 2027)

Jeremie Frimpong (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de noviembre de 2026)

Giovanni Leoni (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Amara Nallo (lesión en la pierna; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Hugo Ekitiké (lesión en el tendón de Aquiles; vuelve a principios de enero de 2027)

La previa de Crystal Palace y Liverpool: todo lo que hay que saber

Día: domingo 8 de noviembre

domingo 8 de noviembre Hora: 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 15:00 de España

08:00 de México, 11:00 de Argentina, 15:00 de España Estadio: Selhurst Park

Selhurst Park Historial: 58 cruces — Crystal Palace ganó 14, Liverpool ganó 34 y empataron 11

58 cruces — Crystal Palace ganó 14, Liverpool ganó 34 y empataron 11 Último antecedente: 25/04/2026: Liverpool 3-1 Crystal Palace

25/04/2026: Liverpool 3-1 Crystal Palace Próximo partido de Crystal Palace: vs. Coventry, sábado 21 de noviembre

vs. Coventry, sábado 21 de noviembre Próximo partido de Liverpool: vs. Manchester United, domingo 22 de noviembre