Brighton y Newcastle se enfrentan este domingo 29 de noviembre en el American Express Community Stadium por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Brighton recibe a Newcastle este domingo 29 de noviembre desde las 08:05 de México, 11:05 de Argentina, 15:05 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el American Express Community Stadium. Brighton viene de caer 0-2 ante Hull y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Newcastle viene de empatar 2-2 con Arsenal y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Brighton y Newcastle

Brighton (4-2-3-1): Bart Verbruggen, Ferdi Kadioglu, Luka Vušković, Lewis Dunk, Mats Wieffer, Pascal Gross, Yasin Ayari, Chema Andrés, Diego Gómez, Charalampos Kostoulas, Maxim De Cuyper. DT: Fabian Hürzeler.

Newcastle (4-2-3-1): Lukáš Horníček, Amar Dedić, Malick Thiaw, Dan Burn, Tino Livramento, Lewis Miley, Joe Willock, Jacob Ramsey, Anthony Elanga, William Osula, Harvey Barnes. DT: Matthias Jaissle.

Bajas y ausentes de Brighton y Newcastle

Brighton:

Malick Yalcouyé (ausencia; vuelve a principios de enero de 2027)

Stefanos Tzimas (rotura de ligamentos cruzados)

Zadok Yohanna (golpe)

Evan Ferguson (lesión de tobillo)

Kaoru Mitoma (lesión isquiotibial; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Costinha (ausencia; vuelve en 1 fecha)

Newcastle:

Joelinton (golpe; vuelve a mediados de diciembre de 2026)

Ewen Jaouen (lesión isquiotibial; vuelve a principios de diciembre de 2026)

La previa de Brighton y Newcastle: todo lo que hay que saber

Día: domingo 29 de noviembre

domingo 29 de noviembre Hora: 08:05 de México, 11:05 de Argentina, 15:05 de España

08:05 de México, 11:05 de Argentina, 15:05 de España Estadio: American Express Community Stadium

American Express Community Stadium Historial: 24 cruces — Brighton ganó 10, Newcastle ganó 6 y empataron 8

24 cruces — Brighton ganó 10, Newcastle ganó 6 y empataron 8 Último antecedente: 02/05/2026: Newcastle 3-1 Brighton

02/05/2026: Newcastle 3-1 Brighton Próximo partido de Brighton: vs. Bournemouth, miércoles 2 de diciembre

vs. Bournemouth, miércoles 2 de diciembre Próximo partido de Newcastle: vs. Manchester United, miércoles 2 de diciembre