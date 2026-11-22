Hull y Brighton se enfrentan este domingo 22 de noviembre, en el MKM Stadium, por la jornada 11 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Hull recibe a Brighton este domingo 22 de noviembre desde las 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 15:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el MKM Stadium. El Brighton llega como una de las máquinas más efectivas de la Premier y pone en jaque a un Hull que necesita puntos urgentes para no complicarse en la tabla.

Es un partido entre dos realidades opuestas: el que pelea arriba y el que mira hacia abajo con cierta preocupación. Para el Hull, sumar de local es casi una obligación si quiere acomodarse en la zona media.

La actualidad de ambos equipos

El Hull viene de caer 0-1 como visitante ante el Arsenal, después de dos empates seguidos frente a Ipswich y Brentford en su cancha. Está 14° con 11 puntos en 10 partidos, en una zona incómoda que no invita a relajarse, y necesita que el MKM Stadium vuelva a ser una plaza difícil para los rivales.

El Brighton atraviesa un presente espectacular: viene de vencer 2-0 de local al Brentford, y antes había ganado como visitante ante Getafe y nada menos que ante el Manchester City. Esa racha lo tiene 2° en la tabla con 22 puntos, a tiro de los puestos de arriba, y confirma que el equipo llega a Hull con el envión de quien no pierde hace rato.

El historial entre Hull y Brighton

El historial entre ambos tiene 27 antecedentes y una diferencia clara a favor del Brighton, que ganó 11 veces por 6 del Hull, con 10 empates en el medio. En lo goleador también manda el Brighton, con 31 tantos contra 17 del Hull en todo el historial.

Los cruces más recientes muestran paridad: empates y triunfos mínimos se repiten, con partidos cerrados donde un solo gol definió casi todo. No hay goleadas en la memoria reciente de este cruce, más bien partidos trabados y de pocas emociones.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 16/02/2016 Hull vs. Brighton 0-0 Championship 09/01/2016 Hull vs. Brighton 1-0 FA Cup 12/09/2015 Brighton vs. Hull 1-0 Championship 24/02/2014 Hull vs. Brighton 2-1 FA Cup 17/02/2014 Brighton vs. Hull 1-1 FA Cup 09/02/2013 Brighton vs. Hull 1-0 Championship 18/08/2012 Hull vs. Brighton 1-0 Championship 22/02/2012 Hull vs. Brighton 0-0 Championship 15/10/2011 Brighton vs. Hull 0-0 Championship 16/12/2005 Brighton vs. Hull 2-1 Championship

Horario del partido

México (CDMX): 08:00 hs

08:00 hs Estados Unidos (ET): 09:00 hs

09:00 hs Estados Unidos (PT): 06:00 hs

06:00 hs Argentina: 11:00 hs

11:00 hs Colombia: 09:00 hs

09:00 hs Perú: 09:00 hs

09:00 hs Chile: 11:00 hs

11:00 hs España: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Liverpool vs. Manchester United Domingo 22 de noviembre 10:30 13:30 17:30 Brentford vs. Everton Lunes 23 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis

Hull y Brighton se enfrentan este domingo 22 de noviembre por la jornada 11 de la Premier League.

se enfrentan este domingo 22 de noviembre por la jornada 11 de la Premier League. El partido se transmitirá por FOX One y FOX+ .

y . Hull suma 11 puntos en el torneo.

suma 11 puntos en el torneo. Brighton suma 22 puntos tras vencer a Brentford, Getafe y Man City.