Alineaciones de Manchester United y Aston Villa por la Premier League: formaciones probables

Manchester United y Aston Villa se enfrentan este domingo 8 de noviembre en el Estadio Old Trafford por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Manchester United recibe a Aston Villa este domingo 8 de noviembre desde las 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 17:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Estadio Old Trafford. Manchester United viene de caer 0-2 ante Chelsea y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Aston Villa viene de empatar 1-1 con Fulham y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Manchester United y Aston Villa

Manchester United (4-2-3-1): Senne Lammens, Leny Yoro, Harry Maguire, Ayden Heaven, Diogo Dalot, Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes, Youri Tielemans, Amad Diallo, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo. DT: Michael Carrick.

Aston Villa (4-2-3-1): Zion Suzuki, Lamare Bogarde, Victor Lindelöf, Pau Torres, Ian Maatsen, Boubacar Kamara, Johan Manzambi, Leon Goretzka, Alysson Edward Alysson, Nicolas Jackson, John McGinn. DT: Unai Emery.

Bajas y ausentes de Manchester United y Aston Villa

Manchester United:

Marcus Rashford (lesión de cadera)

Patrick Dorgu (lesión isquiotibial)

Luke Shaw (golpe)

Benjamin Šeško (lesión en la pierna; vuelve a principios de enero de 2027)

Manuel Ugarte (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de abril de 2027)

Lisandro Martínez (ausencia; vuelve en 1 fecha)

Aston Villa:

Aaron Wan-Bissaka (lesión isquiotibial)

Matteo Ruggeri (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de diciembre de 2026)

Amadou Onana (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de abril de 2027)

Matty Cash (ausencia; vuelve en 1 fecha)

La previa de Manchester United y Aston Villa: todo lo que hay que saber

Día: domingo 8 de noviembre

domingo 8 de noviembre Hora: 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 17:30 de España

10:30 de México, 13:30 de Argentina, 17:30 de España Estadio: Estadio Old Trafford

Estadio Old Trafford Historial: 179 cruces — Manchester United ganó 95, Aston Villa ganó 42 y empataron 42

179 cruces — Manchester United ganó 95, Aston Villa ganó 42 y empataron 42 Último antecedente: 15/03/2026: Manchester United 3-1 Aston Villa

15/03/2026: Manchester United 3-1 Aston Villa Próximo partido de Manchester United: vs. Liverpool, domingo 22 de noviembre

vs. Liverpool, domingo 22 de noviembre Próximo partido de Aston Villa: vs. Sunderland, sábado 21 de noviembre