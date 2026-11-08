Alineaciones de Brighton y Brentford por la Premier League: formaciones probables

Brighton y Brentford se enfrentan este domingo 8 de noviembre en el American Express Community Stadium por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Brighton recibe a Brentford este domingo 8 de noviembre desde las 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 15:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el American Express Community Stadium. Brighton viene de ganarle 1-0 a Man City y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Brentford viene de ganarle 2-0 a Nottingham Forest y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Brighton y Brentford

Brighton (4-2-3-1): Bart Verbruggen, Costinha, Luka Vušković, Lewis Dunk, Olivier Boscagli, Pascal Gross, Yasin Ayari, Chema Andrés, Diego Gómez, Charalampos Kostoulas, Maxim De Cuyper. DT: Fabian Hürzeler.

Brentford (4-2-3-1): Caoimhín Kelleher, Michael Kayode, Sepp Van den Berg, Kristoffer Ajer, Keane Lewis-Potter, Yehor Yarmoliuk, Mathias Jensen, Vitaly Janelt, Dango Ouattara, Igor Thiago, Kevin Schade. DT: Keith Andrews.

Bajas y ausentes de Brighton y Brentford

Brighton:

Pascal Struijk (ausencia)

Ferdi Kadioglu (lesión de cadera)

Femi Azeez (lesión muscular)

Kaoru Mitoma (lesión isquiotibial; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Stefanos Tzimas (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Evan Ferguson (lesión de tobillo; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Zadok Yohanna (golpe; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Brentford:

Joshua Da Silva (lesión isquiotibial; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Antoni Milambo (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Fábio Carvalho (golpe; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Rico Henry (lesión muscular; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Kaye Furo (ausencia; vuelve a principios de diciembre de 2026)

La previa de Brighton y Brentford: todo lo que hay que saber

Día: domingo 8 de noviembre

domingo 8 de noviembre Hora: 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 15:00 de España

08:00 de México, 11:00 de Argentina, 15:00 de España Estadio: American Express Community Stadium

American Express Community Stadium Historial: 37 cruces — Brighton ganó 15, Brentford ganó 12 y empataron 10

37 cruces — Brighton ganó 15, Brentford ganó 12 y empataron 10 Último antecedente: 21/02/2026: Brentford 0-2 Brighton

21/02/2026: Brentford 0-2 Brighton Próximo partido de Brighton: vs. Hull, domingo 22 de noviembre

vs. Hull, domingo 22 de noviembre Próximo partido de Brentford: vs. Everton, lunes 23 de noviembre