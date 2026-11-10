Todo el fútbol inglés espera que el Manchester United cambie de entrenador a lo largo de las próximas horas. La salida de Michael Carrick parece inminente en un equipo que se encuentra ahora mismo en puestos de descenso y que necesita recuperar su mejor versión para dejar de sufrir en la Premier League. Mauricio Pochettino se encuentra entre los 3 candidatos a dirigir a los Diablos Rojos en lo que queda de campaña.

Ben Jacobs asegura que el entrenador de Estados Unidos se encuentra en la lista corta de entrenadores a los cuales la directiva del Manchester United podría seducir más pronto que tarde. A lo largo de las próximas horas en Mónaco se espera por una reunión que terminaría con la salida de Carrick antes de decidir por cuál perfil de entrenador apostar en Old Trafford.

En cuanto al entrenador de Estados Unidos se refiere, el periodista británico señala que Pochettino cuenta con una cláusula de rescisión en su contrato en USA de apenas 10 millones de euros. Una suma ni mucho menos prohibitiva para la economía del Manchester United y que podría activarse en pleno parón de selecciones. El argentino no es el único candidato.

Aparecen agentes libres como Eddie Howe y Julian Nagelsmann. Estos se encuentran sin equipo después de su salida del Newcastle y de la selección alemana. Acuerdos entre el equipo del norte del país y el United hacen que si el primero de estos nombres fuese el elegido como nuevo entrenador de Manchester, los Diablos Rojos tendrían que pagar una compensación a las Urracas de cerca de 3 millones de euros.

Carrick tendría las horas contadas en Manchester United: GETTY

Salvo giro de 180°, Michael Carrick dejará de ser entrenador del Manchester United en las próximas horas. Todo ello con el objetivo de intentar recuperar el mejor estado de forma de una plantilla que en este momento tiene al Liverpool como su próximo desafío el próximo 22 de noviembre. Pochettino es el gran candidato de una lista de nombres más que ligados al fútbol inglés a lo largo de los últimos años.

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Drama total en Manchester United

Los Diablos Rojos viven su peor inicio en el fútbol inglés a lo largo de casi 40 años. En 10 jornadas de la Primera División inglesa suman apenas 8 puntos de 30 posibles. El balance es dramático teniendo en cuenta cómo solamente ganaron durante la primera jornada y de cómo en el resto de sus estadísticas aparecen 5 empates y cuatro derrotas. Se encuentran en la posición número 18 del torneo y si este terminase hoy hablaríamos del Manchester United como equipo de segunda categoría.

Sunderland y Crystal Palace son los únicos conjuntos que se encuentran por debajo del Manchester United en lo que va de Premier League. Los Diablos Rojos han sufrido un total de 19 goles a lo largo de 10 partidos y apenas han podido marcar 14 en un torneo donde ahora mismo pensar en clasificar a competiciones europeas parece una quimera. Carrick sería destituido en las horas de este martes mientras Pochettino suena como uno de los grandes candidatos a tomar su lugar.

Datos claves

Mauricio Pochettino interesa al Manchester United tras revelarse su cláusula de 10 millones .

interesa al tras revelarse su cláusula de . La directiva del Manchester United prepara la salida inminente de Michael Carrick .

prepara la salida inminente de . El Manchester United ocupa el puesto 18 en la Premier League con 8 puntos.