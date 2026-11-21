Newcastle recibe a Arsenal este sábado 21 de noviembre desde las 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el St. James Park. El puntero visita una plaza siempre complicada y tiene en bandeja la chance de sacarle más distancia al resto de la tabla. Newcastle, mientras tanto, necesita cortar una racha que lo tiene incómodo en medio de la tabla.
Para el Arsenal es una prueba de carácter ante un rival que en su cancha siempre incomoda, y para el Newcastle es la oportunidad de frenar la caída ante el líder del campeonato.
La actualidad de ambos equipos
El Newcastle llega golpeado: no gana hace tres fechas y en ese tramo perdió dos veces ante el Everton antes de rescatar un empate como visitante frente al Fulham. Está en la mitad de la tabla, lejos de los puestos que le interesan, y necesita una victoria de peso para cortar la inercia negativa.
El Arsenal, en cambio, llega de la mejor manera: encadenó tres triunfos consecutivos, incluyendo una visita dura a Liverpool y un partido de Champions ante el Slavia que resolvió sin sobresaltos. Lidera la Premier League con comodidad y se perfila como el equipo a vencer en cada jornada.
El historial entre Newcastle y Arsenal
El historial entre ambos tiene casi dos siglos de enfrentamientos y una balanza que se inclina para el lado del Arsenal, con 80 victorias contra 64 del Newcastle y 35 empates. En los goles también manda el conjunto londinense, con 260 contra 221.
En los duelos más recientes la tendencia se repite: el Arsenal ganó el último cruce por 1-0 y se impuso en tres de los últimos cinco. Aun así, el Newcastle sumó triunfos importantes en el medio, como para recordar que en St. James Park la historia no siempre respeta la lógica de la tabla.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|25/04/2026
|Arsenal vs. Newcastle
|1-0
|Premier League
|28/09/2025
|Newcastle vs. Arsenal
|1-2
|Premier League
|27/07/2025
|Arsenal vs. Newcastle
|3-2
|Club Friendlies
|18/05/2025
|Arsenal vs. Newcastle
|1-0
|Premier League
|05/02/2025
|Newcastle vs. Arsenal
|2-0
|League Cup
|07/01/2025
|Arsenal vs. Newcastle
|0-2
|League Cup
|02/11/2024
|Newcastle vs. Arsenal
|1-0
|Premier League
|24/02/2024
|Arsenal vs. Newcastle
|4-1
|Premier League
|04/11/2023
|Newcastle vs. Arsenal
|1-0
|Premier League
|07/05/2023
|Newcastle vs. Arsenal
|0-2
|Premier League
Horario del partido
- México (CDMX): 11:30 hs
- Estados Unidos (ET): 12:30 hs
- Estados Unidos (PT): 09:30 hs
- Argentina: 14:30 hs
- Colombia: 12:30 hs
- Perú: 12:30 hs
- Chile: 14:30 hs
- España: 18:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Max Mexico
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Man City vs. Fulham
|Sábado 21 de noviembre
|06:30
|09:30
|13:30
|Tottenham vs. Ipswich Town
|Sábado 21 de noviembre
|09:00
|12:00
|16:00
|Coventry vs. Crystal Palace
|Sábado 21 de noviembre
|09:00
|12:00
|16:00
|Chelsea vs. Leeds
|Sábado 21 de noviembre
|09:00
|12:00
|16:00
|Bournemouth vs. Nottingham Forest
|Sábado 21 de noviembre
|09:00
|12:00
|16:00
|Aston Villa vs. Sunderland
|Sábado 21 de noviembre
|09:00
|12:00
|16:00
|Hull vs. Brighton
|Domingo 22 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Liverpool vs. Manchester United
|Domingo 22 de noviembre
|10:30
|13:30
|17:30
|Brentford vs. Everton
|Lunes 23 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Newcastle y Arsenal se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 11 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Max Mexico.
- Newcastle suma 12 puntos en el torneo.
- Arsenal suma 27 puntos tras vencer a Hull, Slavia y Liverpool.