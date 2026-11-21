Newcastle y Arsenal se enfrentan este sábado 21 de noviembre, en el St. James Park, por la jornada 11 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Newcastle recibe a Arsenal este sábado 21 de noviembre desde las 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el St. James Park. El puntero visita una plaza siempre complicada y tiene en bandeja la chance de sacarle más distancia al resto de la tabla. Newcastle, mientras tanto, necesita cortar una racha que lo tiene incómodo en medio de la tabla.

Para el Arsenal es una prueba de carácter ante un rival que en su cancha siempre incomoda, y para el Newcastle es la oportunidad de frenar la caída ante el líder del campeonato.

La actualidad de ambos equipos

El Newcastle llega golpeado: no gana hace tres fechas y en ese tramo perdió dos veces ante el Everton antes de rescatar un empate como visitante frente al Fulham. Está en la mitad de la tabla, lejos de los puestos que le interesan, y necesita una victoria de peso para cortar la inercia negativa.

El Arsenal, en cambio, llega de la mejor manera: encadenó tres triunfos consecutivos, incluyendo una visita dura a Liverpool y un partido de Champions ante el Slavia que resolvió sin sobresaltos. Lidera la Premier League con comodidad y se perfila como el equipo a vencer en cada jornada.

El historial entre Newcastle y Arsenal

El historial entre ambos tiene casi dos siglos de enfrentamientos y una balanza que se inclina para el lado del Arsenal, con 80 victorias contra 64 del Newcastle y 35 empates. En los goles también manda el conjunto londinense, con 260 contra 221.

En los duelos más recientes la tendencia se repite: el Arsenal ganó el último cruce por 1-0 y se impuso en tres de los últimos cinco. Aun así, el Newcastle sumó triunfos importantes en el medio, como para recordar que en St. James Park la historia no siempre respeta la lógica de la tabla.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/04/2026 Arsenal vs. Newcastle 1-0 Premier League 28/09/2025 Newcastle vs. Arsenal 1-2 Premier League 27/07/2025 Arsenal vs. Newcastle 3-2 Club Friendlies 18/05/2025 Arsenal vs. Newcastle 1-0 Premier League 05/02/2025 Newcastle vs. Arsenal 2-0 League Cup 07/01/2025 Arsenal vs. Newcastle 0-2 League Cup 02/11/2024 Newcastle vs. Arsenal 1-0 Premier League 24/02/2024 Arsenal vs. Newcastle 4-1 Premier League 04/11/2023 Newcastle vs. Arsenal 1-0 Premier League 07/05/2023 Newcastle vs. Arsenal 0-2 Premier League

Horario del partido

México (CDMX): 11:30 hs

11:30 hs Estados Unidos (ET): 12:30 hs

12:30 hs Estados Unidos (PT): 09:30 hs

09:30 hs Argentina: 14:30 hs

14:30 hs Colombia: 12:30 hs

12:30 hs Perú: 12:30 hs

12:30 hs Chile: 14:30 hs

14:30 hs España: 18:30 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Man City vs. Fulham Sábado 21 de noviembre 06:30 09:30 13:30 Tottenham vs. Ipswich Town Sábado 21 de noviembre 09:00 12:00 16:00 Coventry vs. Crystal Palace Sábado 21 de noviembre 09:00 12:00 16:00 Chelsea vs. Leeds Sábado 21 de noviembre 09:00 12:00 16:00 Bournemouth vs. Nottingham Forest Sábado 21 de noviembre 09:00 12:00 16:00 Aston Villa vs. Sunderland Sábado 21 de noviembre 09:00 12:00 16:00 Hull vs. Brighton Domingo 22 de noviembre 08:00 11:00 15:00 Liverpool vs. Manchester United Domingo 22 de noviembre 10:30 13:30 17:30 Brentford vs. Everton Lunes 23 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis

Newcastle y Arsenal se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 11 de la Premier League.

se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 11 de la Premier League. El partido se transmitirá por Max Mexico .

. Newcastle suma 12 puntos en el torneo.

suma 12 puntos en el torneo. Arsenal suma 27 puntos tras vencer a Hull, Slavia y Liverpool.