Titular de Manchester United pone a Luis Díaz como uno de los tres mejores extremos del mundo

El presente de Luis Díaz no puede entenderse sin los elogios que le llegan desde cada rincón de Europa. Incluso en destinos hostiles para el colombiano como Manchester United, un actual titular de los Diablos Rojos le señala como uno de los tres mejores extremos que pueden encontrarse en el 2026. Amad Diallo no duda.

“¿Los tres mejores extremos para ver? Lamine Yamal, Vinicius y Luis Díaz”, palabras de Amad Diallo en ESPN UK alrededor de sus preferencias para dicha zona del campo. Señala únicamente como iguales en cuanto a dicha demarcación a los jugadores de Real Madrid y Barcelona. No es ni mucho menos la primera vez que desde la Premier League señalan al colombiano por una temporada inolvidable.

Hasta la fecha los números dan la razón a Diallo. Luis Díaz acumula con Bayern de momento un total de 19 goles y 12 asistencias en un total de 32 partidos. Sale a casi un tanto creado por jornada el cafetero, por quien en Múnich pagaron sumas superiores a los 70 millones de euros en uno de los fichajes más rentables por rendimiento de lo que vamos de temporada. Hasta en Manchester se dejan las palmas por Lucho.

¿Cómo van sus números en comparación con los de Yamal o Vinicius? Empecemos con el crack del Barcelona. De momento acumula un total de 30 partidos, 15 goles y 12 asistencias en un club que todavía tiene hasta posibilidades de triplete como pasa en Múnich. En cuanto al extremo izquierdo de Real Madrid se refiere, este en el conjunto blanco suma a 27 de febrero 13 tantos y 10 pases de gol en 37 partidos oficiales.

Diallo puso a Luis Díaz a la altura de Vinicius y Lamine Yamal: GETTY

Por lo pronto Luis Díaz intentará seguir haciendo crecer sus registros. Bayern conocerá en las horas de este viernes su camino en la Champions League y donde en octavos de final puede aparecer un duelo con Leverkusen o un choque ante Atalanta. En cuanto a la Bundesliga se refiere, se viene jornada de peso contra Borussia Dortmund en una edición del Clásico teutón. A falta de 11 fechas, los Bávaros sacan 8 puntos a sus rivales.

Datos claves

Luis Díaz registra 19 goles y 12 asistencias en 32 partidos con el Bayern Múnich.

registra y en 32 partidos con el Bayern Múnich. El extremo marfileño Amad Diallo incluyó a Díaz entre los tres mejores extremos de 2026.

incluyó a Díaz entre los de 2026. El Bayern Múnich pagó más de 70 millones de euros por el fichaje del colombiano.

