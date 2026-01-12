Harry Kane elogia a Luis Díaz tras sus primer gol del año con Bayern Munich: “Merecía más”

Bayern Munich empezó con todo un 2026 donde se pretenden levantar todos los títulos a nivel tanto local como internacional. Tras la goleada por 8 a 1 sobre Wolfsburgo y dónde Luis Díaz anotó su primer tanto del año, Harry Kane se deshace en elogios hacia la figura del colombiano e incluso deja claro que merecía más tras una jornada irrepetible en el Allianz Arena. La Bundesliga parece casi decidida.

“Lucho nos da mucha energía y calidad. Trabaja demasiado para el equipo; a menudo lo vemos retrocediendo y haciendo un gran esfuerzo defensivo. Probablemente merecía otro gol por todo lo que mostró en la cancha, pero está en las zonas correctas y ayuda. Hace esas carreras increíbles; incluso en su primer gol lo vimos llegando al área chica, y eso es lo que se necesita”, reflexiones del futbolista británico con los medios oficiales del club después de una nueva jornada de pegada ofensiva y donde todo el ataque del equipo de Vincent Kompany vio portería.

Los grandes elogios de Harry Kane hacia Luis Díaz no llegan solamente por su doblete. El colombiano volvió a ser el primer defensor del equipo sin pelota, e igualmente, se dio hasta el gusto de asistir a tanto el delantero británico como a Michael Olise en el sexto y séptimo gol de su equipo. Jornada absolutamente redonda para un proyecto que en 16 jornadas de la Bundesliga ya le saca 11 puntos de ventaja al Borussia Dortmund.

Kane dejó en claro que el comienzo de año es inmejorable. Victoria que vale para poner la Bundesliga cada vez más decidida cuando apenas se acerca el final de la primera vuelta: “Fue genial, creo que por momentos lo controlamos muy bien. Nos decepcionó encajar un gol, pero, por fortuna, nos recuperamos bien y empezamos a controlar el impulso. En la segunda mitad, salimos con más energía e intensidad. Fuimos implacables en nuestros ataques para marcar tantos goles y ampliar nuestra ventaja a 11 puntos fue importante”.

Luis Díaz, cada vez más cerca de su temporada de más goles en Europa: GETTY

Tras una goleada absolutamente histórica, Bayern Múnich pone sus ojos en el encuentro del 14 de enero. Será ahí y por la jornada número 17 de la Bundesliga donde tendrá que visitar al Koln para cerrar la primera ronda del certamen. Tres días más tarde, llegará el momento de visitar a RB Leipzig en una parada absolutamente trascendental para seguir ampliando la diferencia en la tabla general y centrarse en las últimas dos jornadas de la UEFA Champions League que le quedan a la plantilla antes del final de la primera fase.

Luis Díaz, cerca de su mejor temporada en goles

17 goles y 5 asistencias en 50 partidos durante su última temporada con Liverpool es el récord que persigue Luis Díaz a nivel individual por estas fechas. Hablamos de su mejor temporada en cuanto a número se refiere por el fútbol europeo y también desde que comenzase una carrera que ha llegado a su punto de máximo esplendor a nivel individual. Hasta la fecha el extremo del Bayern Múnich suma un total de 14 goles y 9 asistencias en los 23 partidos que ha disputado para los germánicos.

Si mantiene sus registros de lo que vamos de temporada, hablaríamos de una campaña donde el cafetero podría llegar a rozar los 30 goles oficiales e incluso los casi 20 pases de gol. A solo unos meses de que llegue la Copa Mundial de selecciones de la FIFA, toda Colombia se ilusiona con el presente de un Luis Díaz absolutamente indiscutible en el máximo campeón del fútbol alemán.

Datos claves

Luis Díaz anotó gol y dio dos asistencias en la victoria 8-1 del Bayern .

anotó gol y dio dos asistencias en la victoria del . El Bayern Múnich amplió su ventaja a 11 puntos sobre el Dortmund en la Bundesliga .

amplió su ventaja a sobre el Dortmund en la . Luis Díaz registra 14 goles y 9 asistencias en 23 partidos con el club alemán.

