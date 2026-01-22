Cristiano Ronaldo, Messi, Di María y los únicos 6 jugadores con más asistencias que Vinicius en Champions League

No han sido ni mucho menos semanas tranquilas para un Vinicius que en este momento sigue consolidando su historia en la Champions League de la mano de Real Madrid. El futbolista brasileño fue el mejor del encuentro frente a Mónaco para la UEFA y sentenció una nueva marca que ya le deja entre los principales planos individuales del certamen. Solo seis jugadores, donde se encuentran incluidos Cristiano Ronaldo y Lionel Andrés Messi, han dado más asistencias que el carioca a sus 25 años.

Todo pasa por entender cómo Vinicius igualó los 30 pases de gol de Xavi Hernández para situarse en la posición número 7 de los máximos asistentes a la historia de la Copa de Europa. Únicamente en este momento jugadores como Ryan Giggs o Kevin De Bruyne le superan con 31. También aparece con 33 su compatriota Neymar, quién es el brasileño más alto en cuanto a este ranking se refiere. Con todavía más una década de fútbol por delante amenaza los récords de los GOATS de nuestra generación.

Y es que con apenas 25 años encima Vinicius, se encuentra a solo 10 asistencias de las 40 que Messi diese en su paso por la Champions. 41 tiene un Ángel Di María que se encuentra como el segundo clasificado de esta tabla y con 42 surge la figura de Cristiano Ronaldo gracias a su paso por entidades como Real Madrid, Manchester United o Juventus. En tiempos de tantos cuestionamientos alrededor de su figura y de silbatinas absolutamente históricas, Vini habla en el verde césped.

Buena parte de estos registros llegaron en un encuentro ante Mónaco donde marcó uno de los seis goles de Real Madrid. Pero también hablamos de una presentación durante 90 minutos donde el brasileño entregó 3 asistencias a sus compañeros. Debe remarcarse que desde la salida de Cristiano Ronaldo del club blanco en 2018 y de la de Messi de Barcelona allá por el año 2021, ningún jugador cuenta con un promedio de pases de gol tan alto como el brasileño en cuanto a cada 90 minutos se refiere por Champions. Tiene 60 goles aportados en la Copa de Europa entre tantos y asistencias en solo 75 partidos por el máximo torneo de clubes del viejo continente.

Vinicius amenaza los récords de asistencias de Messi y CR7 en Champions: GETTY

Recordemos igualmente que el brasileño ya ha levantado en dos ocasiones la Copa de Europa. Lo hizo en las ediciones de 2022 y 2024 marcando en finales frente a Liverpool como Borussia Dortmund. Nadie a sus 25 años anotó tan joven en dos definiciones distintas de la Champions League. La marca, también en ese momento, pertenecía únicamente a Lionel Andrés Messi hasta la llegada del ex Flamengo.

Publicidad

Publicidad

Arbeloa elogió a Vinicius

“Le necesitamos al 100%. Va a ser un jugador importantísimo y le necesito feliz, concentrado en su juego y que disfrute. Sabe que tiene toda mi confianza para mostrar su fútbol y la libertad y casi la obligación de sacar toda la magia que tiene. He visto al público entregado a él, apoyándole y coreando su nombre incluso en la jugada que casi mete gol le han aplaudido. Necesita sentirse querido por su gente y por su afición”, comentaba el entrenador del Real Madrid tras una semana más que complicada para su estrella. Hubo algunos aplausos y más ovaciones en el encuentro frente a Mónaco que ante Levante.

Para Arbeloa, se trata de un ejemplo de redención para el vestuario y de un líder más allá de sus números o estadísticas: “Llegó aquí muy joven y es muy emocional. Para todos los que hemos estado ahí dentro y el público nos ha exigido nunca es fácil. El público del Bernabéu, si lo definiese con una palabra, es justo y se ha visto un público que ha recompensado el esfuerzo de los jugadores, los goles que han metido, las jugadas, el sacrificio, la mentalidad…Nos tocaba a nosotros darle la vuelta a la situación y no hay mejor manera que como lo han hecho los jugadores”.

Datos claves

Vinicius alcanzó las 30 asistencias en Champions e igualó la marca histórica de Xavi Hernández .

alcanzó las en Champions e igualó la marca histórica de . El brasileño de 25 años suma 60 goles aportados en solo 75 partidos del certamen.

suma en solo 75 partidos del certamen. Solo Cristiano Ronaldo, con 42 pases de gol, supera al carioca en el Real Madrid.

Publicidad

Publicidad

ver también Mbappé empató un mítico récord de Cristiano Ronaldo en la Champions League