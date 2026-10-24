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Dónde ver EN VIVO Coventry vs. Fulham por la jornada 8 de la Premier League: TV y streaming online

Coventry y Fulham se enfrentan este sábado 24 de octubre, por la jornada 8 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Coventry vs. Fulham, Premier League
Coventry vs. Fulham, Premier League

Coventry recibe a Fulham este sábado 24 de octubre desde las 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro corresponde a la jornada 8 de la Premier League. Ninguno de los dos quiere mirar más la tabla desde abajo, y ese apuro se va a notar en la cancha.

Coventry y Fulham están a apenas un punto de diferencia en la zona baja de la Premier League, así que los tres puntos pesan doble para cualquiera de los dos.

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La actualidad de ambos equipos

Coventry llega golpeado tras caer 1-3 como visitante ante Spurs, un resultado que cortó de raíz el envión que traía: antes había goleado 4-1 de local a Newcastle y se había impuesto 1-0 en cancha de Forest. Con 6 puntos en siete fechas, el equipo necesita reencontrar esa versión que mostró en esos dos triunfos.

Fulham, por su parte, llega con el envión de un 1-0 ante Hull que le permitió cortar una racha floja: venía de perder 1-2 como visitante frente a Ipswich y de empatar 1-1 de local con el Manchester United. Con 5 unidades, el equipo busca encadenar un segundo triunfo seguido para despegarse del fondo.

El historial entre Coventry y Fulham

El historial entre ambos es corto pero parejo: se enfrentaron cuatro veces, con dos victorias para Coventry, una para Fulham y un empate. En el acumulado de goles también manda Coventry, que convirtió 8 contra 6 del rival. El antecedente más reciente fue en 2022, cuando Coventry se impuso 3-1 como visitante, y el anterior había sido un contundente 4-1 a favor del propio Coventry en 2021.

Últimos 4 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
10/04/2022Fulham vs. Coventry1-3Championship
02/10/2021Coventry vs. Fulham4-1Championship
06/04/1968Fulham vs. Coventry1-1Premier League
11/11/1967Coventry vs. Fulham0-3Premier League

Horario del partido

  • México (CDMX): 08:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 10:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 07:00 hs
  • Argentina: 11:00 hs
  • Colombia: 09:00 hs
  • Perú: 09:00 hs
  • Chile: 11:00 hs
  • España: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Aston Villa vs. Man CitySábado 24 de octubre05:3008:3013:30
Arsenal vs. EvertonSábado 24 de octubre08:0011:0016:00
Chelsea vs. TottenhamSábado 24 de octubre10:3013:3018:30
Liverpool vs. BrightonDomingo 25 de octubre08:0011:0015:00
Manchester United vs. BournemouthDomingo 25 de octubre08:0011:0015:00
Hull vs. BrentfordDomingo 25 de octubre08:0011:0015:00
Crystal Palace vs. NewcastleDomingo 25 de octubre08:0011:0015:00
Sunderland vs. LeedsDomingo 25 de octubre10:3013:3017:30

En síntesis

  • Coventry y Fulham se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 8 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por Fubo, Peacock y NBCSN.
  • Coventry suma 6 puntos en el torneo.
  • Fulham suma 5 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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