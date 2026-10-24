Dónde ver EN VIVO Coventry vs. Fulham por la jornada 8 de la Premier League: TV y streaming online

Coventry recibe a Fulham este sábado 24 de octubre desde las 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro corresponde a la jornada 8 de la Premier League. Ninguno de los dos quiere mirar más la tabla desde abajo, y ese apuro se va a notar en la cancha.
Coventry y Fulham están a apenas un punto de diferencia en la zona baja de la Premier League, así que los tres puntos pesan doble para cualquiera de los dos.
La actualidad de ambos equipos
Coventry llega golpeado tras caer 1-3 como visitante ante Spurs, un resultado que cortó de raíz el envión que traía: antes había goleado 4-1 de local a Newcastle y se había impuesto 1-0 en cancha de Forest. Con 6 puntos en siete fechas, el equipo necesita reencontrar esa versión que mostró en esos dos triunfos.
Fulham, por su parte, llega con el envión de un 1-0 ante Hull que le permitió cortar una racha floja: venía de perder 1-2 como visitante frente a Ipswich y de empatar 1-1 de local con el Manchester United. Con 5 unidades, el equipo busca encadenar un segundo triunfo seguido para despegarse del fondo.
El historial entre Coventry y Fulham
El historial entre ambos es corto pero parejo: se enfrentaron cuatro veces, con dos victorias para Coventry, una para Fulham y un empate. En el acumulado de goles también manda Coventry, que convirtió 8 contra 6 del rival. El antecedente más reciente fue en 2022, cuando Coventry se impuso 3-1 como visitante, y el anterior había sido un contundente 4-1 a favor del propio Coventry en 2021.
Últimos 4 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|10/04/2022
|Fulham vs. Coventry
|1-3
|Championship
|02/10/2021
|Coventry vs. Fulham
|4-1
|Championship
|06/04/1968
|Fulham vs. Coventry
|1-1
|Premier League
|11/11/1967
|Coventry vs. Fulham
|0-3
|Premier League
Horario del partido
- México (CDMX): 08:00 hs
- Estados Unidos (ET): 10:00 hs
- Estados Unidos (PT): 07:00 hs
- Argentina: 11:00 hs
- Colombia: 09:00 hs
- Perú: 09:00 hs
- Chile: 11:00 hs
- España: 16:00 hs
Por dónde ver el partido
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Aston Villa vs. Man City
|Sábado 24 de octubre
|05:30
|08:30
|13:30
|Arsenal vs. Everton
|Sábado 24 de octubre
|08:00
|11:00
|16:00
|Chelsea vs. Tottenham
|Sábado 24 de octubre
|10:30
|13:30
|18:30
|Liverpool vs. Brighton
|Domingo 25 de octubre
|08:00
|11:00
|15:00
|Manchester United vs. Bournemouth
|Domingo 25 de octubre
|08:00
|11:00
|15:00
|Hull vs. Brentford
|Domingo 25 de octubre
|08:00
|11:00
|15:00
|Crystal Palace vs. Newcastle
|Domingo 25 de octubre
|08:00
|11:00
|15:00
|Sunderland vs. Leeds
|Domingo 25 de octubre
|10:30
|13:30
|17:30
En síntesis
- Coventry y Fulham se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 8 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Fubo, Peacock y NBCSN.
- Coventry suma 6 puntos en el torneo.
- Fulham suma 5 puntos en el torneo.