Dónde ver EN VIVO Coventry vs. Fulham por la jornada 8 de la Premier League: TV y streaming online

Coventry y Fulham se enfrentan este sábado 24 de octubre, por la jornada 8 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Coventry recibe a Fulham este sábado 24 de octubre desde las 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro corresponde a la jornada 8 de la Premier League. Ninguno de los dos quiere mirar más la tabla desde abajo, y ese apuro se va a notar en la cancha.

Coventry y Fulham están a apenas un punto de diferencia en la zona baja de la Premier League, así que los tres puntos pesan doble para cualquiera de los dos.

La actualidad de ambos equipos

Coventry llega golpeado tras caer 1-3 como visitante ante Spurs, un resultado que cortó de raíz el envión que traía: antes había goleado 4-1 de local a Newcastle y se había impuesto 1-0 en cancha de Forest. Con 6 puntos en siete fechas, el equipo necesita reencontrar esa versión que mostró en esos dos triunfos.

Fulham, por su parte, llega con el envión de un 1-0 ante Hull que le permitió cortar una racha floja: venía de perder 1-2 como visitante frente a Ipswich y de empatar 1-1 de local con el Manchester United. Con 5 unidades, el equipo busca encadenar un segundo triunfo seguido para despegarse del fondo.

El historial entre Coventry y Fulham

El historial entre ambos es corto pero parejo: se enfrentaron cuatro veces, con dos victorias para Coventry, una para Fulham y un empate. En el acumulado de goles también manda Coventry, que convirtió 8 contra 6 del rival. El antecedente más reciente fue en 2022, cuando Coventry se impuso 3-1 como visitante, y el anterior había sido un contundente 4-1 a favor del propio Coventry en 2021.

Últimos 4 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 10/04/2022 Fulham vs. Coventry 1-3 Championship 02/10/2021 Coventry vs. Fulham 4-1 Championship 06/04/1968 Fulham vs. Coventry 1-1 Premier League 11/11/1967 Coventry vs. Fulham 0-3 Premier League

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Horario del partido

México (CDMX): 08:00 hs

08:00 hs Estados Unidos (ET): 10:00 hs

10:00 hs Estados Unidos (PT): 07:00 hs

07:00 hs Argentina: 11:00 hs

11:00 hs Colombia: 09:00 hs

09:00 hs Perú: 09:00 hs

09:00 hs Chile: 11:00 hs

11:00 hs España: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Aston Villa vs. Man City Sábado 24 de octubre 05:30 08:30 13:30 Arsenal vs. Everton Sábado 24 de octubre 08:00 11:00 16:00 Chelsea vs. Tottenham Sábado 24 de octubre 10:30 13:30 18:30 Liverpool vs. Brighton Domingo 25 de octubre 08:00 11:00 15:00 Manchester United vs. Bournemouth Domingo 25 de octubre 08:00 11:00 15:00 Hull vs. Brentford Domingo 25 de octubre 08:00 11:00 15:00 Crystal Palace vs. Newcastle Domingo 25 de octubre 08:00 11:00 15:00 Sunderland vs. Leeds Domingo 25 de octubre 10:30 13:30 17:30

En síntesis