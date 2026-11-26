La Selección de Ecuador sub 17 sigue en carrera en el Mundial de la categoría pese a sus resultados adversos en fase de grupos.

Pese al empate y derrota en las últimas dos jornadas, la Selección de Ecuador clasificó a la siguiente ronda del Mundial sub 17. La ‘Mini Tri’ consiguió clasificar como mejor tercero y ya tiene una idea de sus siguientes rivales.

La Selección de Ecuador avanzó hasta los 16vos de final del Mundial sub 17 con 4 puntos. Su siguiente rival será entonces uno de los primeros de cada grupo, enfrentando así a las potencias.

A día de hoy, sus posibles rivales son: España, Italia, Grecia, Malí, México/Venezuela o Colombia/Serbia; quiénes hoy están primeros en sus respectivos grupos.

Ecuador cayó 2-3 ante Corea del Sur, empató sin goles ante Uganda y venció 1-0 a Nueva Caledonia, una fase de grupos que decepcionó un poco comparando a las expectativas.

El rival de Ecuador quedará definido cuando acaben todos los grupos sus tres encuentros, es decir el fin de semana.

Los jugadores a seguir de la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador tiene en sus filas a jugadores como: Johan Martínez, Holger Quintero, Edwin Quintero, entre otros.

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