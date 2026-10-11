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Dónde ver EN VIVO Coventry vs. Newcastle por la jornada 6 de la Premier League: TV y streaming online

Coventry y Newcastle se enfrentan este lunes 12 de octubre, por la jornada 6 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Coventry vs. Newcastle, Premier League
Coventry vs. Newcastle, Premier League

Newcastle visita a Coventry este lunes 12 de octubre por la sexta jornada de la Premier League.

La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.

Horario del partido

  • México (CDMX): 13:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 16:00 hs
  • Colombia: 14:00 hs
  • Perú: 14:00 hs
  • Chile: 16:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Coventry ganó 1-0 como visitante ante Forest en la fecha anterior. Coventry está 19° en la tabla con 3 puntos. Antes perdió 1-3 como local ante Villa.

En su último compromiso, Newcastle ganó 2-1 como local ante Hull. El conjunto marcha 11° con 8 puntos. Antes perdió 1-4 como visitante ante Leeds.

El historial entre Coventry y Newcastle

Coventry y Newcastle se enfrentaron 52 veces en los últimos años: 13 triunfos de Coventry, 28 de Newcastle y 11 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
17/02/2010Newcastle vs. Coventry4-1Championship
09/12/2009Coventry vs. Newcastle0-2Championship
26/08/2008Coventry vs. Newcastle2-3League Cup
29/01/2005Newcastle vs. Coventry3-1FA Cup
13/01/2001Newcastle vs. Coventry3-1Premier League
06/09/2000Coventry vs. Newcastle0-2Premier League
29/04/2000Newcastle vs. Coventry2-0Premier League
16/10/1999Coventry vs. Newcastle4-1Premier League
17/02/1999Newcastle vs. Coventry4-1Premier League
19/09/1998Coventry vs. Newcastle1-5Premier League

Tabla de posiciones

En síntesis

  • Coventry y Newcastle se enfrentan este lunes 12 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por Max Mexico.
  • Coventry suma 3 puntos en el torneo.
  • Newcastle suma 8 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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