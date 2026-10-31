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Dónde ver EN VIVO Coventry vs. Sunderland por la jornada 9 de la Premier League: TV y streaming online

Coventry y Sunderland se enfrentan este sábado 31 de octubre, por la jornada 9 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Coventry vs. Sunderland, Premier League
Coventry vs. Sunderland, Premier League

Coventry recibe a Sunderland este sábado 31 de octubre desde las 09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro corresponde a la jornada 9 de la Premier League. Hay que remontarse a divisiones pasadas para encontrar un cruce entre estos dos, pero ahora el contexto es otro: ambos pelean por no quedar últimos en la Premier League. Coventry y Sunderland llegan a esta novena fecha con la urgencia de sumar para no mirar hacia atrás en la tabla.

Es un partido directo por la permanencia, de esos que pesan más por lo que está en juego que por el nombre de los equipos. El que gane puede meterse en la pelea del medio de la tabla; el que pierda, complica aún más su arranque.

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La actualidad de ambos equipos

Coventry está 19° con 6 puntos en 8 partidos y acumula una racha irregular: después de golear 4-1 al Newcastle, encadenó dos derrotas seguidas, ante Spurs como visitante y ante Fulham de local. La última, apenas unos días atrás, dejó a un equipo que necesita reencontrar la solidez que mostró frente a los de Newcastle.

Sunderland llega último, con 5 puntos en 8 presentaciones, pero de los peores momentos parece estar saliendo: viene de ganarle 3-2 al Brentford de local tras un empate sin goles ante Leeds y otro 1-1 como visitante frente al Lech. No gana de visitante en lo que va de la racha mostrada, algo que lo obliga a buscar otra cara lejos de su estadio.

El historial entre Coventry y Sunderland

El historial entre ambos tiene 44 enfrentamientos, con ligera ventaja para Coventry: 15 victorias contra 11 de Sunderland y 18 empates, una paridad que se nota también en los goles, 54 contra 45. Los últimos cruces vienen parejos: el más reciente terminó 1-1, y antes hubo un triunfo de Sunderland por 2-1 y una goleada de Coventry por 3-0, así que no hay un dominio claro de ninguno en el tramo final de la serie.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
13/05/2025Sunderland vs. Coventry1-1Championship
09/05/2025Coventry vs. Sunderland1-2Championship
15/03/2025Coventry vs. Sunderland3-0Championship
09/11/2024Sunderland vs. Coventry2-2Championship
23/12/2023Sunderland vs. Coventry0-3Championship
26/08/2023Coventry vs. Sunderland0-0Championship
25/02/2023Coventry vs. Sunderland2-1Championship
31/07/2022Sunderland vs. Coventry1-1Championship
01/03/2020Coventry vs. Sunderland1-0League One
23/11/2019Sunderland vs. Coventry1-1League One

Horario del partido

  • México (CDMX): 09:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 11:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 08:00 hs
  • Argentina: 12:00 hs
  • Colombia: 10:00 hs
  • Perú: 10:00 hs
  • Chile: 12:00 hs
  • España: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Chelsea vs. Manchester UnitedSábado 31 de octubre06:3009:3013:30
Man City vs. BrightonSábado 31 de octubre09:0012:0016:00
Hull vs. Ipswich TownSábado 31 de octubre09:0012:0016:00
Brentford vs. Nottingham ForestSábado 31 de octubre09:0012:0016:00
Bournemouth vs. LeedsSábado 31 de octubre09:0012:0016:00
Tottenham vs. Crystal PalaceSábado 31 de octubre11:3014:3018:30
Aston Villa vs. FulhamSábado 31 de octubre14:0017:0021:00
Liverpool vs. ArsenalDomingo 1 de noviembre10:3013:3017:30
Newcastle vs. EvertonLunes 2 de noviembre14:0017:0021:00

En síntesis

  • Coventry y Sunderland se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por Max Mexico.
  • Coventry suma 6 puntos en el torneo.
  • Sunderland suma 5 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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