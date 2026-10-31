Dónde ver EN VIVO Coventry vs. Sunderland por la jornada 9 de la Premier League: TV y streaming online

Coventry y Sunderland se enfrentan este sábado 31 de octubre, por la jornada 9 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Coventry recibe a Sunderland este sábado 31 de octubre desde las 09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro corresponde a la jornada 9 de la Premier League. Hay que remontarse a divisiones pasadas para encontrar un cruce entre estos dos, pero ahora el contexto es otro: ambos pelean por no quedar últimos en la Premier League. Coventry y Sunderland llegan a esta novena fecha con la urgencia de sumar para no mirar hacia atrás en la tabla.

Es un partido directo por la permanencia, de esos que pesan más por lo que está en juego que por el nombre de los equipos. El que gane puede meterse en la pelea del medio de la tabla; el que pierda, complica aún más su arranque.

La actualidad de ambos equipos

Coventry está 19° con 6 puntos en 8 partidos y acumula una racha irregular: después de golear 4-1 al Newcastle, encadenó dos derrotas seguidas, ante Spurs como visitante y ante Fulham de local. La última, apenas unos días atrás, dejó a un equipo que necesita reencontrar la solidez que mostró frente a los de Newcastle.

Sunderland llega último, con 5 puntos en 8 presentaciones, pero de los peores momentos parece estar saliendo: viene de ganarle 3-2 al Brentford de local tras un empate sin goles ante Leeds y otro 1-1 como visitante frente al Lech. No gana de visitante en lo que va de la racha mostrada, algo que lo obliga a buscar otra cara lejos de su estadio.

El historial entre Coventry y Sunderland

El historial entre ambos tiene 44 enfrentamientos, con ligera ventaja para Coventry: 15 victorias contra 11 de Sunderland y 18 empates, una paridad que se nota también en los goles, 54 contra 45. Los últimos cruces vienen parejos: el más reciente terminó 1-1, y antes hubo un triunfo de Sunderland por 2-1 y una goleada de Coventry por 3-0, así que no hay un dominio claro de ninguno en el tramo final de la serie.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 13/05/2025 Sunderland vs. Coventry 1-1 Championship 09/05/2025 Coventry vs. Sunderland 1-2 Championship 15/03/2025 Coventry vs. Sunderland 3-0 Championship 09/11/2024 Sunderland vs. Coventry 2-2 Championship 23/12/2023 Sunderland vs. Coventry 0-3 Championship 26/08/2023 Coventry vs. Sunderland 0-0 Championship 25/02/2023 Coventry vs. Sunderland 2-1 Championship 31/07/2022 Sunderland vs. Coventry 1-1 Championship 01/03/2020 Coventry vs. Sunderland 1-0 League One 23/11/2019 Sunderland vs. Coventry 1-1 League One

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Horario del partido

México (CDMX): 09:00 hs

09:00 hs Estados Unidos (ET): 11:00 hs

11:00 hs Estados Unidos (PT): 08:00 hs

08:00 hs Argentina: 12:00 hs

12:00 hs Colombia: 10:00 hs

10:00 hs Perú: 10:00 hs

10:00 hs Chile: 12:00 hs

12:00 hs España: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Chelsea vs. Manchester United Sábado 31 de octubre 06:30 09:30 13:30 Man City vs. Brighton Sábado 31 de octubre 09:00 12:00 16:00 Hull vs. Ipswich Town Sábado 31 de octubre 09:00 12:00 16:00 Brentford vs. Nottingham Forest Sábado 31 de octubre 09:00 12:00 16:00 Bournemouth vs. Leeds Sábado 31 de octubre 09:00 12:00 16:00 Tottenham vs. Crystal Palace Sábado 31 de octubre 11:30 14:30 18:30 Aston Villa vs. Fulham Sábado 31 de octubre 14:00 17:00 21:00 Liverpool vs. Arsenal Domingo 1 de noviembre 10:30 13:30 17:30 Newcastle vs. Everton Lunes 2 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis