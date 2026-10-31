Dónde ver EN VIVO Coventry vs. Sunderland por la jornada 9 de la Premier League: TV y streaming online

Coventry recibe a Sunderland este sábado 31 de octubre desde las 09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro corresponde a la jornada 9 de la Premier League. Hay que remontarse a divisiones pasadas para encontrar un cruce entre estos dos, pero ahora el contexto es otro: ambos pelean por no quedar últimos en la Premier League. Coventry y Sunderland llegan a esta novena fecha con la urgencia de sumar para no mirar hacia atrás en la tabla.
Es un partido directo por la permanencia, de esos que pesan más por lo que está en juego que por el nombre de los equipos. El que gane puede meterse en la pelea del medio de la tabla; el que pierda, complica aún más su arranque.
La actualidad de ambos equipos
Coventry está 19° con 6 puntos en 8 partidos y acumula una racha irregular: después de golear 4-1 al Newcastle, encadenó dos derrotas seguidas, ante Spurs como visitante y ante Fulham de local. La última, apenas unos días atrás, dejó a un equipo que necesita reencontrar la solidez que mostró frente a los de Newcastle.
Sunderland llega último, con 5 puntos en 8 presentaciones, pero de los peores momentos parece estar saliendo: viene de ganarle 3-2 al Brentford de local tras un empate sin goles ante Leeds y otro 1-1 como visitante frente al Lech. No gana de visitante en lo que va de la racha mostrada, algo que lo obliga a buscar otra cara lejos de su estadio.
El historial entre Coventry y Sunderland
El historial entre ambos tiene 44 enfrentamientos, con ligera ventaja para Coventry: 15 victorias contra 11 de Sunderland y 18 empates, una paridad que se nota también en los goles, 54 contra 45. Los últimos cruces vienen parejos: el más reciente terminó 1-1, y antes hubo un triunfo de Sunderland por 2-1 y una goleada de Coventry por 3-0, así que no hay un dominio claro de ninguno en el tramo final de la serie.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|13/05/2025
|Sunderland vs. Coventry
|1-1
|Championship
|09/05/2025
|Coventry vs. Sunderland
|1-2
|Championship
|15/03/2025
|Coventry vs. Sunderland
|3-0
|Championship
|09/11/2024
|Sunderland vs. Coventry
|2-2
|Championship
|23/12/2023
|Sunderland vs. Coventry
|0-3
|Championship
|26/08/2023
|Coventry vs. Sunderland
|0-0
|Championship
|25/02/2023
|Coventry vs. Sunderland
|2-1
|Championship
|31/07/2022
|Sunderland vs. Coventry
|1-1
|Championship
|01/03/2020
|Coventry vs. Sunderland
|1-0
|League One
|23/11/2019
|Sunderland vs. Coventry
|1-1
|League One
Horario del partido
- México (CDMX): 09:00 hs
- Estados Unidos (ET): 11:00 hs
- Estados Unidos (PT): 08:00 hs
- Argentina: 12:00 hs
- Colombia: 10:00 hs
- Perú: 10:00 hs
- Chile: 12:00 hs
- España: 16:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Max Mexico
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN, DAZN3 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Chelsea vs. Manchester United
|Sábado 31 de octubre
|06:30
|09:30
|13:30
|Man City vs. Brighton
|Sábado 31 de octubre
|09:00
|12:00
|16:00
|Hull vs. Ipswich Town
|Sábado 31 de octubre
|09:00
|12:00
|16:00
|Brentford vs. Nottingham Forest
|Sábado 31 de octubre
|09:00
|12:00
|16:00
|Bournemouth vs. Leeds
|Sábado 31 de octubre
|09:00
|12:00
|16:00
|Tottenham vs. Crystal Palace
|Sábado 31 de octubre
|11:30
|14:30
|18:30
|Aston Villa vs. Fulham
|Sábado 31 de octubre
|14:00
|17:00
|21:00
|Liverpool vs. Arsenal
|Domingo 1 de noviembre
|10:30
|13:30
|17:30
|Newcastle vs. Everton
|Lunes 2 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Coventry y Sunderland se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Max Mexico.
- Coventry suma 6 puntos en el torneo.
- Sunderland suma 5 puntos en el torneo.