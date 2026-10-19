Dónde ver EN VIVO Tottenham vs. Coventry por la jornada 7 de la Premier League: TV y streaming online

Tottenham y Coventry se enfrentan este lunes 19 de octubre, en el Tottenham Hotspur Stadium, por la jornada 7 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Tottenham recibe a Coventry este lunes 19 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Tottenham Hotspur Stadium. El Tottenham llega golpeado a este cruce, último en la tabla de la Premier League con apenas tres puntos en seis fechas. Enfrente aparece un Coventry que viene escalando posiciones y que no le teme a la crisis local.

Para los Spurs ya no es cuestión de puntos sino de empezar a frenar la sangría antes de que la temporada se les escape. Coventry, en cambio, llega con la chance de meter otro golpe grande lejos de su cancha.

La actualidad de ambos equipos

El Tottenham no logra despegar: está en el último lugar de la Premier League con solo 3 unidades en 6 presentaciones. El empate 1-1 como visitante ante el Man Utd le cortó una racha de dos derrotas consecutivas, pero la caída 2-3 ante el Villa y la goleada sufrida 1-3 con Liverpool muestran un equipo que todavía no encuentra el funcionamiento.

Coventry atraviesa un buen momento y llega entonado tras un contundente 4-1 de local sobre el Newcastle. Antes de eso había ganado 1-0 como visitante frente al Forest, aunque en el medio sufrió una derrota 1-3 con el Villa. Con 6 puntos y el puesto 16, el equipo quiere aprovechar el mal momento rival para seguir sumando lejos de casa.

El historial entre Tottenham y Coventry

El historial entre ambos tiene 68 antecedentes, con ventaja clara para el Tottenham: 31 victorias contra 18 de Coventry y 19 empates, además de una diferencia de goles favorable (113 contra 86). En el último cruce, disputado en 2024, Tottenham se impuso 2-1 como visitante, y en los antecedentes previos las victorias se reparten sin que ninguno logre imponerse de manera consecutiva.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 18/09/2024 Coventry vs. Tottenham 1-2 League Cup 05/01/2013 Tottenham vs. Coventry 3-0 FA Cup 17/03/2001 Tottenham vs. Coventry 3-0 Premier League 14/10/2000 Coventry vs. Tottenham 2-1 Premier League 26/02/2000 Coventry vs. Tottenham 0-1 Premier League 19/09/1999 Tottenham vs. Coventry 3-2 Premier League 06/02/1999 Tottenham vs. Coventry 0-0 Premier League 26/12/1998 Coventry vs. Tottenham 1-1 Premier League 13/04/1998 Tottenham vs. Coventry 1-1 Premier League 13/12/1997 Coventry vs. Tottenham 4-0 Premier League

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Horario del partido

México (CDMX): 13:00 hs

13:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 16:00 hs

16:00 hs Colombia: 14:00 hs

14:00 hs Perú: 14:00 hs

14:00 hs Chile: 16:00 hs

16:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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En síntesis