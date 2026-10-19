Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Premier League

Dónde ver EN VIVO Tottenham vs. Coventry por la jornada 7 de la Premier League: TV y streaming online

Tottenham y Coventry se enfrentan este lunes 19 de octubre, en el Tottenham Hotspur Stadium, por la jornada 7 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Tottenham vs. Coventry, Premier League
Tottenham vs. Coventry, Premier League

Tottenham recibe a Coventry este lunes 19 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Tottenham Hotspur Stadium. El Tottenham llega golpeado a este cruce, último en la tabla de la Premier League con apenas tres puntos en seis fechas. Enfrente aparece un Coventry que viene escalando posiciones y que no le teme a la crisis local.

Para los Spurs ya no es cuestión de puntos sino de empezar a frenar la sangría antes de que la temporada se les escape. Coventry, en cambio, llega con la chance de meter otro golpe grande lejos de su cancha.

+ Seguinos en

La actualidad de ambos equipos

El Tottenham no logra despegar: está en el último lugar de la Premier League con solo 3 unidades en 6 presentaciones. El empate 1-1 como visitante ante el Man Utd le cortó una racha de dos derrotas consecutivas, pero la caída 2-3 ante el Villa y la goleada sufrida 1-3 con Liverpool muestran un equipo que todavía no encuentra el funcionamiento.

Coventry atraviesa un buen momento y llega entonado tras un contundente 4-1 de local sobre el Newcastle. Antes de eso había ganado 1-0 como visitante frente al Forest, aunque en el medio sufrió una derrota 1-3 con el Villa. Con 6 puntos y el puesto 16, el equipo quiere aprovechar el mal momento rival para seguir sumando lejos de casa.

El historial entre Tottenham y Coventry

El historial entre ambos tiene 68 antecedentes, con ventaja clara para el Tottenham: 31 victorias contra 18 de Coventry y 19 empates, además de una diferencia de goles favorable (113 contra 86). En el último cruce, disputado en 2024, Tottenham se impuso 2-1 como visitante, y en los antecedentes previos las victorias se reparten sin que ninguno logre imponerse de manera consecutiva.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
18/09/2024Coventry vs. Tottenham1-2League Cup
05/01/2013Tottenham vs. Coventry3-0FA Cup
17/03/2001Tottenham vs. Coventry3-0Premier League
14/10/2000Coventry vs. Tottenham2-1Premier League
26/02/2000Coventry vs. Tottenham0-1Premier League
19/09/1999Tottenham vs. Coventry3-2Premier League
06/02/1999Tottenham vs. Coventry0-0Premier League
26/12/1998Coventry vs. Tottenham1-1Premier League
13/04/1998Tottenham vs. Coventry1-1Premier League
13/12/1997Coventry vs. Tottenham4-0Premier League

Horario del partido

  • México (CDMX): 13:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 16:00 hs
  • Colombia: 14:00 hs
  • Perú: 14:00 hs
  • Chile: 16:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

En síntesis

  • Tottenham y Coventry se enfrentan este lunes 19 de octubre por la jornada 7 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
  • Tottenham suma 3 puntos en el torneo.
  • Coventry suma 6 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones