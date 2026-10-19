Dónde ver EN VIVO Tottenham vs. Coventry por la jornada 7 de la Premier League: TV y streaming online

Tottenham recibe a Coventry este lunes 19 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Tottenham Hotspur Stadium. El Tottenham llega golpeado a este cruce, último en la tabla de la Premier League con apenas tres puntos en seis fechas. Enfrente aparece un Coventry que viene escalando posiciones y que no le teme a la crisis local.
Para los Spurs ya no es cuestión de puntos sino de empezar a frenar la sangría antes de que la temporada se les escape. Coventry, en cambio, llega con la chance de meter otro golpe grande lejos de su cancha.
La actualidad de ambos equipos
El Tottenham no logra despegar: está en el último lugar de la Premier League con solo 3 unidades en 6 presentaciones. El empate 1-1 como visitante ante el Man Utd le cortó una racha de dos derrotas consecutivas, pero la caída 2-3 ante el Villa y la goleada sufrida 1-3 con Liverpool muestran un equipo que todavía no encuentra el funcionamiento.
Coventry atraviesa un buen momento y llega entonado tras un contundente 4-1 de local sobre el Newcastle. Antes de eso había ganado 1-0 como visitante frente al Forest, aunque en el medio sufrió una derrota 1-3 con el Villa. Con 6 puntos y el puesto 16, el equipo quiere aprovechar el mal momento rival para seguir sumando lejos de casa.
El historial entre Tottenham y Coventry
El historial entre ambos tiene 68 antecedentes, con ventaja clara para el Tottenham: 31 victorias contra 18 de Coventry y 19 empates, además de una diferencia de goles favorable (113 contra 86). En el último cruce, disputado en 2024, Tottenham se impuso 2-1 como visitante, y en los antecedentes previos las victorias se reparten sin que ninguno logre imponerse de manera consecutiva.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|18/09/2024
|Coventry vs. Tottenham
|1-2
|League Cup
|05/01/2013
|Tottenham vs. Coventry
|3-0
|FA Cup
|17/03/2001
|Tottenham vs. Coventry
|3-0
|Premier League
|14/10/2000
|Coventry vs. Tottenham
|2-1
|Premier League
|26/02/2000
|Coventry vs. Tottenham
|0-1
|Premier League
|19/09/1999
|Tottenham vs. Coventry
|3-2
|Premier League
|06/02/1999
|Tottenham vs. Coventry
|0-0
|Premier League
|26/12/1998
|Coventry vs. Tottenham
|1-1
|Premier League
|13/04/1998
|Tottenham vs. Coventry
|1-1
|Premier League
|13/12/1997
|Coventry vs. Tottenham
|4-0
|Premier League
Horario del partido
- México (CDMX): 13:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 16:00 hs
- Colombia: 14:00 hs
- Perú: 14:00 hs
- Chile: 16:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One, FOX+
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
En síntesis
- Tottenham y Coventry se enfrentan este lunes 19 de octubre por la jornada 7 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
- Tottenham suma 3 puntos en el torneo.
- Coventry suma 6 puntos en el torneo.